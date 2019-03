Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a obținut "modificari cu caracter obligatoriu" ale acordului de Brexit in urma discuțiilor de luni de la Strasbourg cu oficialii europeni, a anunțat David Lidington, ministru pentru Cabinetul prim-ministrului, informeaza cotidianul The Guardian.

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Cu doua luni inainte de Brexit, Theresa May a obtinut de la deputatii britanici un “mandat” pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar UE a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP. “A negocia o asemenea schimbare nu va fi uşor. Aceasta…

- Marea Britanie ar putea ramane in Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind Brexitul va fi respins de parlament, a anuntat ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, scrie The Guardian.Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…