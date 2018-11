Stiri pe aceeasi tema

- Este necesar sa se verifice cat de riguros sunt puse in UE in aplicare deciziile privind sancțiunile impotriva Moscovei, a declarat Kurt Volker, reprezentant special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, comentand acțiunile Rusiei in Stramtoarea Kerci. „Europa ar trebui sa analizeze amanunțit…

- Tarile membre ale Uniunii Europene ar putea impune un nou rand de sanctiuni impotriva Rusiei, in urma incidentului dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov, a declarat marti Norbert Roettgen, membru al partidului condus de cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- Statele Unite nu vor recunoaste niciodata anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de Stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Washington in comun cu ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin.

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- Europa nu trebuie sa relaxeze sanctiunile impotriva Rusiei, intrucat Moscova reprezinta "o amenintare care nu inceteaza sa creasca", a avertizat marti, la Bruxelles, un inalt responsabil american, relateaza AFP. Uniunea Europeana a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeii de catre Rusia si…

- Rusia a impus joi sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Sanctiunile…

- Rusia a impus joi sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters. Sanctiunile sunt prevazute intr-un decret…

- Curtea UE de la Luxemburg a refuzat sa suspende sancțiunile impuse de Consiliul UE impotriva unui numar de banci și companii petroliere din Rusia, ca urmare a agresiunii rusești impotriva Ucrainei. Instanța și-a anunțat decizia joi, 13 septembrie. Curtea a respins cererea de anulare a sancțiunilor UE…