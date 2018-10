Tusea nocturnă afectează calitatea somnului, esenţială pentru sistemul imunitar Tusea nocturna este strans legata de tulburarile de somn si poate afecta sistemul imunitar, ceea ce face sa creasca riscul imbolnavirilor, potrivit medicului mexican Reyes Haro Valencia, citat joi de EFE.



Potrivit directorului Institutului de Medicina a Somnului din Mexic, o persoana poate pierde pana la doua ore de somn pe noapte cu aceasta afectiune, care, daca nu este tratata la timp, poate afecta sistemul imunitar.



"Este o problema careia nu i se acorda de obicei importanta si, de fapt, in 98 % dintre cazuri se intervine cu intarziere, cand deja trebuie apelat la un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul electronic unic de micro-ace deschide automat sute de micro-canale ce ajuta la permeabilizarea pielii pentru substantele utilizate. Efectele sunt spectaculoase chiar dupa prima ședința. In urma tratamentului, se obține o reintinerire faciala globala. Calitatea pielii este mult imbunatațita,…

- Calitatea vieții unei națiuni este una dintre cele mai importante probleme politice, economice sau medicale ale acesteia. De ea depinde viitorul biologic, economic, social și cultural al respectivei comunitați, cu alte cuvinte prestigiul și locul acestei națiuni in lume… Medicina celor patru „P” Medicina…

- Medicii nu sunt pregatiti suficient in sistemul de educatie, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca a sugerat reprezentantilor universitatilor de medicina ca examenul de rezidentiat sa fie mai serios. Pintea a spus ca trebuie sa fim “putin mai exigenti” in ceea ce priveste medicina,…

- Oboseala, zaharul, alimentele grase sunt doar cateva dintre motivele pentru care orice virus te doboara. Un nutriționist din Romania a explicat ce e de facut pentru a ne crește imunitatea, dar și care sunt factorii care o scad.

- Radu Valcan fumeaza foarte mult si ii afecteaza sarcina Adelei Popescu? Radu Valcan are vicii, iar unul dintre acestea este fumatul excesiv. Sotia lui, Adela Popescu, marturiseste ca partenerul ei trage prea des din tigara, zi de zi, iar acest lucru ii poate afecta sarcina, actrita fiind insarcinata…

- Prof. Ihor Huk, Șeful Departamentului de Chirurgie de la Wiener Privatklinik, doctor in medicina și om de știința apreciat cu peste 300 de lucrari, publicate in jurnale medicale valoroase, a dezvaluit pentru Doctorul Zilei, care sunt ultimele descoperiri in sanatate. ”Recomandarile medicilor de acum…

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil datorita…