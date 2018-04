Tuse seaca? Tuse umeda? Ce sa faci cand tusea nu mai trece, in functie de tipul ei

Stiri pe aceeasi tema

- Panica creata de cele opt mașini incendiate, caz dezvaluit, in premiera de EVZ, a condus la o mobilizare de forțe la Poliția Capitalei. Anchetatorii au transmis ca nu exclude participarea mai multori piromani la acest incident de o gravitate deosebita.

- Din punct de vedere astrologic, aceasta luna aprilie este asa cum ii este si reputatia, amestecata, cu de toate, si din punct de vedere meteorologic dar si al emotiilor sau intamplarilor din viata fiecaruia, gratie influentei astrale. Indiferent cat de mult ne influenteaza planetele, si noi insine avem…

- Amenajarea camerei copilului tau cu mobila și accesoriile potrivite contribuie semnificativ la dispoziția și confortul lor zilnic și ar trebui sa fie pentru noi, cea mai placuta provocare. Cu alte cuvinte nu este o joaca de copii, este un proiect in constanta evoluție și remodelare pe masura ce copilul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- In timpul sezonului Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume. Iata horoscopul zilei. Horoscop…

- Nimic nu este mai deranjant decât tusea seaca, în special noaptea când ar trebui sa te bucuri de un somn profund si odihnitor. Când vine vorba despre tuse trebuie precizat faptul ca exista doua tipuri si anume: tusea productiva care elimina mucusul existent…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat pe cazul semnalat de o mama privind realizarea vaccinarii mai multor copii in cadrul gradiniței din localitatea Fundurii Vechi, raionul Glodeni. O Comisie s-a deplasat in localitatea menționata pentru a investiga cazul.

- Intrebari dificile la care nu este, totusi, atat de greu de raspuns. Astrologii ne vin in ajutor si au alcatuit o serie de ghidari care te pot calauzi in intelegerea menirii tale pe pamant. Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator Semnele de Foc agita spiritele, vor schimbari, ei nu iau…

- Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si intunecate. Este momentul in care mergem adanc in noi pentru a ne recunoaste ranile principale si credintele ce ne conduc comportamentul. Este un moment de comuniune, adevar si sinceritate cu noi insine. Este cel mai provocator moment din ciclul…

- Felul in care dormim reprezinta unul dintre cele mai sincere tipuri de comunicare non-verbala, sustin psihologii. Indiferent ca realizam sau nu acest lucru, gesturile pe care le facem vorbesc despre...

- Cand vine vorba despre tuse trebuie precizat faptul ca exista doua tipuri și anume: tusea productiva care elimina mucusul existent in caile respiratorii, și tusea seaca pe care trebuie sa o potolești cat mai repede pentru ca altfel pot aparea complicații. Ține cont și de faptul ca aceasta tuse…

- "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia, daca mai are o urma de onoare. Nici in fata CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA. Dimpotriva, cu fiecare interventie…

- Femeia Berbec va cauta echilibru, sustine Mihai Voropchievici. Nativele din Berbec gasesc acest echilibru in Balanta, o zodie afectiva, temperata. Va cauta in permanenta un barbat total opus tipologiei. Femeia Taur va cauta de cele mai multe un barbat care isi doreste armonie, liniste.…

- Daca un antreprenor nu face diferenta intre rolul de proprietar si rolul de CEO, compania in care este implicat este pe un drum gresit. Directorul General (CEO) este un angajat cu functie de decizie care primeste salariu, in timp ce proprietarul are un rol decizional si ia dividende. CEO-ul…

- Cei trei barbati din Arges care au luat bataie de la un motociclist pe care l-au blocat in trafic in august vor fi trimisi in judecata. Motocilistul, care era politist si luptator K1, a depus plangere penala impotriva agresorilor la trei luni de la incident.

- Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii…

- DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, seful DNA Ploiesti, Lucian Onea. El a spus ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a…

- Grupa A: tipul agricultorului Potrivit antropologilor, grupa sangvina A s-a format in perioada de trecere de la vanatoare la agricultura, cand alimentația a inceput sa fie diversificata. Cei care aparțin acestei grupe au nevoie de alimente care susțin sistemul imunitar. Trebuie sa manance…

- Programul educational "Ajungem MARI" lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari "Ajungem MARI" in cadrul proiectul "Explorator pentru o zi" si sa contribuie timp de cateva ore…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Controlul judiciar in cazul lui Catalin Chereches, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare, a fost revocat definitiv.

- Un nou sistem de analiza vocala poate detecta, sustin cercetatorii care l-au creat, micutii care sufera de autism. Sistemul, denumit LENA (Language Environment Analysis) ar putea da rezultate mai ales in cazul copiilor mici, pentru ca in cazul autismului este importanta interventia timpurie. LENA functioneaza…

- Achizitionarea de piese auto de la parcurile de dezmembrari este considerata o adevarata loterie de o parte din șoferi dar și o modalitate sigura de a economisi bani de catre alții. Daca faceți parte din a doua categorie, iata câteva informații despre cum sa cautați o piesa second hand.Tipul…

- Copiii care consuma peste in fiecare saptamina dorm mai linistit si au un IQ mai ridicat, arata un nou studiu, potrivit The Telegraph. Cercetatorii de la Universitatea din Pennyslvania, Statele Unite, sustin ca parintii ar trebui sa ia in considerare schimbarea alimentatiei celor mici in loc sa piarda…

- LEU Iti vei distruge viata sentimentala lasandu-ti mandria si incapatanarea sa zburde. Indiferent cat de buna esti la suflet si generoasa, vei intampina probleme in a face compromisuri in relatia de cuplu. Incerci sa controlezi totul, chiar daca acest lucru nu a functionat niciodata…

- Cuplul californian, care si-a tinut captivi cei 13 copii, a fost acuzat de tortura si abuz, incluzand abuz fizic, infometare si legarea cu lanturi. Procurorul Mike Hestrin a descris cazul ca fiind unul de "depravare umana", infomeaza site-urile posturilor CNN si France24.

- Unul dintre secretele care stau la baza business-urilor de succes este alegerea pretului corect pentru produsul sau serviciile pe care le oferi, iar realizarea corecta a acestui proces influenteaza semnificativ vanzarile, ajutand la o dezvoltare sanatoasa a afacerii. Strategia privind alegerea…

- Nu mai puțin de 2.000 de copii și tineri instituționalizați din toata țara așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice trei ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru voluntariat in centre…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat in centre de plasament. 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. „Dupa perioada…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA, conform agerpres.ro. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat…

- Șeful secției ginecologie de la Institutul Mamei și Copilului (IMC) și sora principala a secției au fost eliberați din funcție in urma anchetei desfașurate in cazul femeii care a avortat in veceul spitalului.

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore, la Politia Capitalei, agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care a agresat doi copilasi, intr-un lift in Drumul Taberei, a fost retinut. Agentul venit, in 2010, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera a Capitalei si in dreptul numelui caruia planeaza…

- Preferințele copiilor cand vine vorba de o petrecere, zi onomastica se refera de fiecare data la joc și joaca. Așa definesc ei o zi implinita, o zi distractiva. Ori piața raspunde favorabil cand vine vorba de astfel de opțiuni; serviciile de animatori copii sunt din ce in ce mai populare, un segment…

- E alerta de trei zile in tot Bucurestiul pentru gasirea pedofilului care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei. Mai exact, procurorii au extins ancheta, iar 300 de politisti sunt mobilizați pentru gasirea acestuia. Mama copiilor spune ca agresorul ar fi fost vazut de o persoana…

- Iata de ce trebuie sa tineti cont atunci cand decideti sa incepeti un tratament cu paracetamol: 1. In prospect sunt indicate dozele in functie de varsta si de greutate. Nu depasiti aceste doze! Doza recomandata copiilor este de 60 mg/kilogram corp/zi. Adultii nu trebuie sa depaseasca 3 g paracetamol…

- Cazul primarului de la Stejari, Ionuț Robert Paiuși, releva, la modul aproape obscen, ca nu intotdeauna in viața studiile și știința de carte conteaza ci, „norocu-i dupa cum și-l face omu’”, iar daca omul a știut și sa se poziționeze politic, reușita e aproape garantata. Robert Paiuși…

- Anatol Basarab a spus pe larg previziunile pentru 2018 in cazul fiecarei cifre personale in parte. Aceasta se calculeaza adunand ultimele cifre din anul nașterii (pentru 1966: 6+6 = 12; 1+2 = 3. Cifra 3 este cifra personala pentru anul de naștere 1966. Cifra personala 1: Puterea cea mai mare…

- BERBEC Ai pierdut prea mult timp cu baietii rai in trecut. Ei ti-au dat multa adrenalina, dar nu si altceva. In 2018, ar trebui sa cauti un tip de incredere, care isi tine promisiunile. Un barbat care te va face sa te bucuri in egala masura de serile pe canapea vizionand serialul preferat,…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…