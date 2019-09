Tururi speciale ghidate la Unguru Mare

Stiri pe aceeasi tema

- In parteneriat cu Primaria comunei Suncuius, organizatorii propun, in aceasta zi, tuturor oaspetilor pesterii doua ture cu un ghid special, anume cercetatorul Calin Ghemis, arheolog la Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea, care si-a dedicat o parte a activitatii sale studierii celor mai vechi forme…

- In ultimele zile, reprezentanti ai CAPDD Bihor (Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila) au instalat, in noua locuri de pe cuprinsul destinatiei de ecoturism, tot atatea panouri informative ce contin hartile traseelor de cicloturism si alte informatii utile celor ce vor sa descopere…

- Inceperea noului an școlar 2019-2020 la Gradinița cu Program Prelungit „Crai Nou″ Bacau a marcat și finalizarea unui frumos și generos proiect de educație ecologica și pentru sanatate „Natura, bucurie, sanatate″, inițiat de catre Asociația Parinților Gradiniței „Crai Nou″ Bacau, sponsorizat de Fundația…

- RNP Romsilva, prin Administrația Parcului Natural „Lunca Mureșului”, va organiza la Centrul de Vizitare din Padurea Ceala ateliere de educație ecologica pentru elevi in zilele de 11 și 12 septembrie, in intervalul orar 10:30 – 14:00 (cu programare in prealabil), activitați ce vor fi realizate in…

- Ziarul Unirea FOTO. Tabara Junior Ranger, in Cheile Ramețului. 16 copii, implicați in activitați specifice meseriei de ranger APS Aqua Crisius a organizat in perioada 05.08-10.08.2019 o tabara Junior Ranger, in cadrul proiectului intitulat “Tinerii conștientizați azi sunt adulții responsabili de maine”…

- O serie de fotografii realizate la MARȘUL MEMORIEI organizat de Asociația Sionista din Romania (ASR) impreuna cu Federația Comunitaților Evreiești (FCER)si Fundatia CARITATEA, la 75 de ani de la deportarea la Auschwitz a evreilor din Nordul Transilvaniei, pot fi vazute in cadrul unei expoziții deschise…

- Asociația de parinți TEBA din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Teodor Balan" Gura Humorului a derulat un proiect ecologic - "Amenajarea gradinii școlii ca spațiu de invațare" - desfașurat pe o perioada de 3,5 luni și finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL Romania.Potrivit ...

- Ambasadorul a vizitat complexul de case traditionale de la Runcuri fondat de Viorel Lascu, a vazut-o la lucru pe maestra incondeierilor de oua Dorina Hamza, dar a fost și oaspete in casa batraneasca autentica pe care sotii Andrada si Emil Tempelean au restaurat-o in Dragoteni. In perioada…