- TURUL SIBIULUI 2019. Elvețianul Paroz (Akros) s-a impus in prima etapa dupa evadare de 172 de kilometri. Astazi e cea mai grea etapa, cu cațararea de categorie speciala de pe Transfagarașan. In anii precedenți, patru invingatori de la Balea Lac au caștigat Turul. Istoria continua sa se scrie frumos…

- Tinerii judokani romani, pe urmele fotbaliștilor! Echipa de judo cadeți a Romaniei a castigat medalia de argint in finala Campionatului European de judo de la Varșovia, in care au intalnit Turcia. In semifinale, Romania a invins echipa Olandei, potrivit realitatea.net.Reamintim ca la actuala…

- Cateva zeci de șoferi pasionați cu mașini decapotabile, toate modele Mazda MX-5, s-au reunit in weekendul 21-23 iunie la munte in zona Sibiului, pe drumurile de langa Paltiniș și Rau Sadului. A fost a patra intalnire naționala a comunitații Mazda MX-5 Romania, un grup format in jurul cele mai populare…

- TVR 1 a inregistrat o audiența spectaculoasa la partida Anglia U21 - Romania U21 2-4. Postul a fost lider de audiența pe toate categoriile de public: național, urban și comerical. Postul național a inregistrat in timpul partidei un rating mediu de 9,4% și share de 26,4% (1.667.000 de telespectatori),…

- Ciclistul olandez Antwan Tolhoek (Jumbo) a castigat joi en solitaire etapa a 6-a din Turul Elvetiei, incheiata in statiunea de schi Flumserberg, unde columbianul Egan Bernal (Ineos) a intrat in posesia tricoului de lider al clasamentului general,

- „Invingatorii nu renunța, iar cei care renunța nu ajung invingatori”, este deviza de la care au plecat Sanitarii Pricepuți din Gherla la concursul destinat lor, la Cluj. „Sanitarii pricepuți” este singurul concurs pentru sanatate și prim ajutor care se desfașoara in școlile din Romania, de 57 de ani.…

- Ciclistul belgian Dylan Teuns (Bahrain-Merida) a castigat luni etapa a 2-a din Criterium du Dauphine, desfasurata intre localitatile franceze Mauriac si Craponne-sur-Arzon, pe distanta de 180 km, si a devenit lider, informeaza radioteleviziunea RTBF.

- Ciclistul italian Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) a castigat joi etapa a 6-a din Il Giro, desfasurata intre localitatile Cassino si San Giovanni Rotondo (238 km), in timp ce conationalul sau, Valerio Conti (UAE Team Emirates), sosit al doilea,