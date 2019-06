Stiri pe aceeasi tema

- Au rasunat strigate de lupta in stațiunea Sarata Monteoru. Dacii și romanii s-au razboit in fața a sute de spectatori care au urmarit cu sufletul la gura fiecare lovitura. Atmosfera s-a liniștit abia cand pe campul de lupta au ajuns frumoasele nimfe. In rochii albe, legate cu sfori de canepa, tinerele…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca in viitorul apropiat municipalitatea va avea o noua pagina de Facebook. Aceasta se va numi „Primaria Timișoara Info Trafic” și va fi dedicata șoferilor curioși sa afle in ce zone sunt blocaje din cauza unor accidente,…

- Inedit Un sofer a surprins in aceasta dimineata pe Autostrada Soarelui o masina de curse mai putin obisnuita. Autoturismul inmatriculat in Constanta este o replica fidela a masinutei Fulger McQueen din filmul de animatie Masini lansat in anul 2006.Filmuletul in care apare masina a fost postat pe Facebook…

- Aspiratoare care fac singure curațenie, aparate de gatit, mașini de spalat și aparate de aer condiționat care pot fi controlate de pe telefonul mobil, becuri și prize inteligente, boxe cu activare vocala și asistent personal, dispozitive prin care televizoarele mai vechi pot fi conectate la Internet,…

- Pompierii SMURD Balș și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Olt au intervenit la un accident rutier, in orașul Balș. In accident au fost implicate patru autovehicule, in care se aflau opt persoane. La sosirea echipajelor medicale, cele opt ...

- Romanii sunt mari iubitori de mașini de lux, iar asta o arata cifrele dealerilor auto care vand marci de top, dar și site-urile de anunțuri auto din țara noastra, ce abunda in oferte cu multe zerouri, cu dotari de ultima generație. Sunt mașini de vanzare pentru cei care cauta confort, fiabilitate, dar…

- Un copil de 12 ani a vandalizat doua mașini și un magazin in noaptea de miercuri spre joi, pe raza localitații Targu Carbunești. Un medic de 60 de ani a sesizat poliția cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi spart geamu...

- Soferul unei Dacii, beat fiind, a provocat ieri un accident grav in cartierul Alexandru cel Bun: doi oameni au fost raniti, doua dintre cele trei masini implicate au fost grav avariate, iar autorul a fugit de la locul impactului. Accidentul a avut loc la ora 11.15, fiind implicate o Dacia 1310, o Skoda…