Turul Centenarului, pe biciclete Nu oricum, ci pe bicicleta. Așa propun cei de la Arad Free Tours aradenilor sa-și cunoasca mai bine orașul. Dupa ce ediția de anul trecut a turului orașului pe biciclete a fost un succes neașteptat de mare, adunand laolalta zeci de entuziaști din Arad, voluntarii s-au gandit sa dedice ediția de anul acesta Centenarului. Vor pedala de pe platoul din fața Primariei, inspre Piața Avram Iancu, pe strazile Vasile Goldiș, Episcopiei, Andrei Șaguna, catre Cimitirul Eternitatea. Pe urmele corifeilor Traseul va „acoperi” cele mai importante monumente din Arad, toate legate, intr-un fel sau altul, de Marea… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Polgar Levente Ioan și un angajat al Ambasadei Romaniei in Spania vor parcurge 100 de kilometri intr-o zi, pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Ambasada Romaniei de la Madrid a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca in acest week-end, cei doi romani vor alerga 100 de kilometri de la…

- Sute de persoane, care la finalul saptamanii au fost prezente in Pasul Valcan, au avut parte de o adevarata lecție de istorie. In amintirea vremurilor in care idealurile naționale și dragostea de neam și țara erau aparate cu armele in maini, cu curaj și demnitate, la Pasul Valcan, in varful muntelui,…

- Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad” și lansat catalogului colecției, cu același titlu. Proiectul cultural, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Consiliul Județean Arad, are in vedere valorificarea inovativa, sub forma unei radiografii ”multi-layer”,…

- Saptamana aceasta am marit organizația aradeana, primind alaturi de noi femei care iși doresc sa contribuie activ la construcția PNL și la proiectele Aradului. Sunt mandra sa vad voința și determinare in noua echipa de doamne care au ales , pe langa cariera, familie și alte activitați, sa se implice…

- In perioada 26 – 29 iulie 2018, Inspectoratul Școlar Județean Arad organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educației Naționale, etapa naționala a Concursului Național – Sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale elevilor din invatamantul liceal, la disciplina istorie. Avand in…

- „Volumul cuprinde recenzii, prefate, eseuri, omagii cu continut literar, scrise si publicate in presa din 1980 pana astazi. Dorinta mea a fost de a le aduna intr-un singur volum, pentru intregirea scrierilor si de a reaminti celor despre care am scris ca i-am respectat pana la frontiera prieteniei”,…

- Centenarul Marii Uniri suscita, din ce in ce mai mult, un interes sporit din partea specialiștilor dar și a publicului larg, pentru studierea și ințelegerea primului Razboi Mondial, mai ales acea componenta a acestui amplu fenomen care a insemnat angajarea și participarea Romaniei și armatei sale la…

- Ziua Turismului Aradean, organizata la sfarsitul acestei saptamani, este momentul in care Consiliul Judetean Arad lanseaza „Circuitul cladirilor Marii Uniri”. Presedintele CJA, Iustin Cionca a solicitat realizarea unui program de tururi ghidate care sa cuprinda cele mai relevante imobile din punct…