- Mai multe comunitați din județul Vaslui au inceput sa reinvie, acolo unde era computerelor și a smartphone-urilor inca nu s-a ”instalat” pe deplin, tradiționalele șezatori din Moldova. Este locul in care o parte dintre localnici, majoritatea trecuți de prima tinerețe, se intalnesc periodic pentru a…

- Rețeta bauturii care combina lamaia cu patrunjelul este una dintre cele mai eficiente și mai sanatoase metode de a scapa de kilogramele in exces. Fiecare dintre cele doua ingrediente care stau la...

- O veche legenda, zice-se de sorginte dacica, vorbește despre cum a aparut ceapa. Cica ar fi fost o data o fata frumoasa, fiica unui mare luptator dac. Și fata iubea un flacau, baiatul o iubea și el și se...

- Sunt instaurate o serie de interdicții ce au rolul de a-i proteja pe gospodari de influența malefica a culorii albe. Femeile evita sa se spele pe cap inainte de Lasata Secului, ca sa nu le albeasca parul și sa imbatraneasca cu iuțeala. in unele regiuni circula credința conform careia daca te speli…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Deși se numara printre legumele care nu sunt pe placul multor persoane, broccoli aduce zeci de beneficii sanatații datorita nutrimenților pe care ii conține. Inclusa in alimentație, leguma favorizeaza reducerea nivelului mare de colesterol ,,rau”, menține sanatatea inimii, a oaselor, imbunatațește digestia…

- Le vedem mereu in lumina reflectoarelor și le invidiem pentru trupurile mereu in forma chiar și dupa ce au nascut. Secretele vedetelor la capitolul slabit nu sunt chiar secrete. Rețeta e simpla: mancare naturala, sanatoasa, și mult sport, scrie Jurnalul ...

- Rețeta miraculoasa care vindeca aproape orice boala, te ajuta sa slabești și-ți întarește sistemul imunitar este foarte ușor de facut. Iata ce ingrediente trebuie sa combini pentru a obține bautura și cât de benefica este pentru organism!

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- Va propunem o reteta traditionala de la Prejna (Mehedinti), o localitate din zona de munte a Mehedintiului. Reteta se gaseste intr-o culegere semnata de Narcisa-Alexandra Stiuca, „Ospat cu gust de Mehedinti”.

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. Astfel, 17% dintre persoanele din categoria de varsta 35 - 49 de ani consuma antibiotice fara prescriptia medicului, 15% din persoanele cu varste intre 18 si 34 de ani si tot 15% din persoanele cu varste intre 50 si 64 de ani.…

- Un nou magazin marca Flex Shoes a fost deschis in aceste zile aproape de intrarea in Bazar, avand o oferta importanta de incaltaminte pentru toate gusturile si buzunarele. Acesta este cel de-al patrulea magazin deschis de firma suceveana, specializata in comercializarea incaltamintei de calitate ...

- Mod de preparare Tochitura moldoveneascaSe spala carnea, se taie cubulete suficient de mari si se pun intr-un vas, peste carne adaugam condimentele, piperul macinat, maggi secretul gustului, ceapa taiata felii, cateii de usturoi, uleiul, foile de dafin, adaugam 100 ml. apa, punem capac si fierbem…

- Ingrediente: Macaroane 500 g, branza de vaci 500 g, oua 3, smantana 50 g, unt sau margarina 100 g, sare, pesmet. Pentru sos: galbenusuri 3, faina 30 g, lapte 500 ml, zahar 50 g. Mod de preparare AICI.

- ZI FESTIVA… Sute de vasluieni s-au adunat, ieri, 24 ianuarie, in Piata Civica din oras, pentru a sarbatori cei 159 ani de la primul pas important in infaptuirea statului national unitar roman – Mica Unire. Daca in alte orase din tara evenimentul a fost celebrat prin depuneri de coroane si slujbe religioase,…

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Sociologul Marius Pieleanu a susținut, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are informații cu privire la discuțiile din interiorul PSD pentru funcția de ministru al Educației.Potrivit lui Pieleanu, deși se discuta variantele Liviu Pop și Ecaterina Andronescu, viitorul ministru al…

- Gaz Metan a importat de la Iași managementul moldovenesc care a construit echipa de la Poli, cea mai mare sperietoare pentru roș-albaștri in acest sezon. FCSB revine in Liga 1 cu un meci care ar trebui sa fie ușor, dupa cum arata calculele. Gaz Metan e antepenultima, deci ar avea șanse mici sa-i incurce…

- Un fermier din Gaesti a gasit o metoda ingenioasa pentru a-si incalzi locuinta. Tanarul pune pe foc porumb amestecat cu peleti, in conditiile in care acesta este mult mai ieftin decat lemnele, iar productia din 2017 a fost peste asteptari.

- In fiecare an Google face o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in functie de domeniu. Nu au uitat nici de retete, asa ca au dat publicitatii un top cu cele mai cautate retete din 2017. Beef Stroganoff este cea mai cautata reteta in 2017 Preparatul realizat pentru prima data in Rusia, la…

- Dupa protestul medicilor de familie, autoritatile promit sa ia masuri si sa le usureze munca astfel incat ei sa poata ajuta bolnavii, nu sa se ingroape in hartii. Astfel, acesti doctori nu vor mai completa zeci de formulare si vor putea sa plece in concediu, chiar daca nu si-au gasit un inlocuitor.…

- Cu siguranța cei care au racit în mod frecvent au început sa se gândeasca la tratamente naturiste. Unul dintre cele mai bune este tinctura de propolis. Propolisul obținut de la albine (acesta este folosit pentru a etanșeiza stupul de factori externi…

- Cei doi sunt Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi, care avea sa recunoasca de-abia peste doi ani ca ei au scris volumul de mare succes prin bucatariile boierimii si burghezimii din Moldova „200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti”.

- Conopida o desfaci in buchetele si o oparesti in apa sarata in care ai adaugat si o lingura de otet. Apoi ungi cu unt in vas termorezistent si il pudrezi cu pesmet, dupa care pui acolo buchetelele de conopida, bineinteles dupa ce le-ai scurs putin. Apoi cureti si speli ciupercile le tai felii sau…

- In copilarie, mirosul de paine calda, proaspat ieșita din cuptor, era la ordinea zilei, nu doar de sarbatori, ci tot timpul anului. Noua ni se pare greu sa mai facem paine, dar va aratam ca exista și rețete rapide și deloc complicate. Iar daca vreți totuși sa o cumparați, este important sa fiți atenți…

- Alba ca zapada face parte din categoria &"prajiturilor populare&", foarte indragite de gospodine, dar esre un real deliciu pentru masa de Revelion. Prajitura are o reteta simpla, care se regaseste pe bucataras.ro.

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Reteta de sangerete in viziunea lui "Chef" Radu Anton Roman Multiple credinte populare privind efectul benefic al contactului cu sangele se manifesta mai ales la marile sarbatori calendaristice, cand norme de viata traditionala impun sa vezi neaparat sange (in special la Ignat, daca nu tai porc trebuie…

- Gabi Godeanu, celebrul concurent de la MasterChef, dezvaluie pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , o reteta-minune de Craciun, cu care cu siguranta nu veti da gres! Gabi Godeanu a acceptat sa le destainuie cititorilor nostri cum gateste el ceafa la cuptor. Reteta lui a fost apreciata de toti…

- Gospodarii care au respectat tradiția și au taiat porcul de Igant au trecut la urmatoarul pas: au pornit afumatorile. Sunt și aici tot felul de secrete, de la lemnul folosit pana la intensitatea flacarilor. La țara lucrurile sunt mai simple.

- Periajul frecvent si de calitate, inca de la aparitia primului dinte la copii, ii poate scuti de multe neplaceri. Daca bugetul nu permite ingrijirea periodica a danturii in cabinetele de stomatologie, se poate apela la ingredientele naturale, care stau la baza dezvoltarii multor produse cosmetice.

- SARMALE IN FOI DE VARZA, ingrediente pentru 42 de sarmale potrivite: 1 – 1,5 kg. de carne de porc (gata macinata sau puteti sa o macinati voi)1 – 1,5 kg. varza murata (sau chiar ceva mai multa, in functie de calitatea foilor)2 – 3 cepe50 de ml. de ulei150 de ml. de orez…

- CARNATI DE CASA, ingrediente 2 kg de carne tocata1 kg pulpa de porc1 kg poala (fleica, burta) de porc40 gr sare6 g pipe3 g ardei iute sua boia de ardei iute20 g boia ardei dulce3 g usturoi5 g cimbru uscat2g coriandru2g ienibahar400 ml…

- Mai e o saptamana pana la sarbatoarea Craciunului si multi dintre noi tin post sau urmeaza sa tina in Saptamana Mare. E sanatos sau nu? Oamenii au diferite motive pentru a posti temporar, de exemplu pentru a slabi, deoarece cred ca este bine pentru sanatate sau pentru ca le recomanda religia pe care…

- Chef Liviu Balint propune pentru perioada sarbatorilor de iarna „Coq au vin” sau, pe romaneste, „cocos in vin”, un preparat care umple casa cu mirosul lui imbatator si este foarte usor de preparat, fiind o buna optiune pentru cei care nu consuma carne de porc.

- "Un fotograf amator a surprins astazi un cadru care m-a umplut de emoție. Daniel Morar, judecator la Curtea Constituționala, fost procuror șef DNA, schimba cu gesturi largi rețete culinare cu deja celebrul "criminal in serie" al legilor Justiției, Florin "Ciordache". Sunt convins ca oamenii…

- In trecut, mamaliga inlocuia painea, care era considerata un adevarat lux in casele de tarani, scrie all4romania.eu. Mamaliga este facuta intotdeauna proaspat pentru fiecare masa si mancata calda. Astazi, va propunem o reteta de "mamaliga boiereasca" a profesorului Nicolae Curelea, un maestru al…

- De ce ai nevoie pentru turta dulce 100 g unt100 g zahar brun1 lingurița ghimbir1 lingurița scorțișoara½ lingurița sare½ lingurița bicarbonat de sodiu420 g faina1 ou100 g miere1-2 linguri apa receCum se prepara turta dulceMixezi untul cu…

- Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai apreciați chefi din Romania, se poate lauda cu o propunere de cozonac cu un gust inegalabil. Pregatit dupa o rețeta speciala, dar care pastreaza totodata gustul autentic romanesc, acest cozonac pufos și delicios va fi unul care va disparea repede de pe masa de…

- Ca de obicei, la final de an, Google publica top-ul celor mai populare cautari realizate in 2017, scotand in evidenta evenimentele si subiectele care i-au preocupat cel mai mult pe romani. Un loc important revine subiectelor de sezon, educatia si examenele din sistemul de invatamant romanesc fiind cele…

- Cel mai gustos si ieftin preparat se gateste din cartofi, oua si branza. O chiftea delicioasa, desi nu contine carne, cu multa verdeata, cu branza de vaci ori telemea, deliciosul aperitiv este simplu, sanatos si delicios. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu…

- Bacalaureatul, Evaluarea Nationala, Black Friday, artiste care au incetat din viata in acest an, precum Stela Popescu si Ileana Ciuculete, turneele de tenis Wimbledon si Roland Garros, dar si retete de socata si tiramisu se numara intre cele mai populare cautari ale romanilor pe Google in anul 2017.…

- In apropierea sfarsitului de an, Google a prezentat listele cu cele mai populare cautari realizate in 2017. Acestea scot in evidenta oamenii, evenimentele si subiectele care au captat atentia romanilor in acest an. Ca in fiecare an, educatia si examenele din sistemul de invatamant romanesc…

- Meik Wiking este fondator al Institutului pentru cercetarea fericirii (Copenhaga) si autorul bestseller-ului „Mica Enciclopedie Hygge: Reteta daneza a fericirii”, aparut la editura Litera. Anul acesta a venit in Romania, la Targul de carte Gaudeamus, pentru lansarea celei de-a doua carti, „Mica Enciclopedie…

- Preparatul este specific Olteniei si are la baza un amestec de sortimente de carne si preparate din carne. Reteta este una de sezon, pentru ca buna parte din ingredientele folosite pentru pregatirea ei le putem avea in casa, mai ales in preajma sarbatorilor de iarna, cum ar fi carnatii din carne de…

- Iata o reteta simpla si apetisanta de musaca de cartofi cu carne. Ingrediente: 1 kg cartofi 500 gr carne tocata 4 oua 1 ceapa condimente smantana Mod de preparare: Se fierb cartofii in coaja, iar separat carnea se caleste impreuna cu o ceapa taiata foarte fin. Dupa ce se caleste putin, se condimentea...

- Aceste gogosi sunt o gustare fantastica pentru toti cei care tin post. Reteta ii apartie lui Jamie Oliver si este extrem de apreciata si preparata de iubitorii de gogosi vegane. Daca iti doresti ceva mai mult de la aceste minunate gogosi crocante, atunci poti prepara un sos din fructe de padure si zahar…

- RETETA DE POST De ce ai nevoie pentru tocana de legume 1 vanata mica 1 dovlecel 1 ardei roșu 1 ceapa 400 g roșii in suc propriu 4 caței de usturoi 400 g fasole 1 frunza de dafin 1 lingurița oregano 1 lingurița cimbru…