Stiri pe aceeasi tema

- O brutarie va fi plamadita cu ajutorul oamenilor buni. O brutareasa va investi banii castigati la Targul de Craciun in viitoarea sa afacere.Este visul Nataliei Mateiescu, o femeie din Capitala cunoscuta pentru painea sa deosebita.

- Un om a fost ucis și mai mulți au fost raniți de un atacator inarmat la targul de Craciun de la Strasbourg, potrivit primelor informații vehiculate in presa internaționala și pe rețelele de socializare.

- Targul de Craciun de la Sebeș s-a deschis in 5 decembrie și va așteapta pana in 21 decembrie 2018, in Parcul Tineretului. Programul actualizat ... The post Targul de Craciun de la Sebeș: Patinoar artificial cu acces gratuit, casuțe cu dulciuri, animatori imbracați in personaje de poveste, in Parcul…

- Bradul pentru Targul de Craciun, care va fi organizat si in acest an de Guvern, a ajuns in Chisinau din muntii Carpati. Acesta urmeaza sa fie instalat pe strada 31 august si va fi impodobit cu 46 de mii de luminite.

- Bradul care va infrumutesa Targul de Craciun din Chisinau a trecut deja Prutul si urmeaza sa fie instalat pe strada 31 august, imediat ce va ajunge. Are 20 de metri si este donat de autoritatile romane.

- Atmosfera Sarbatorilor de Iarna 2018 continua in Cetatea Baniei cu evenimentele pregatite de autoritațile locale pentru cei care aleg sa-și petreaca timpul liber la Targul de Craciun. Ca in fiecare an, craiovenii sunt așteptați in Piața Mihai Viteazu sa fredoneze ...

- Mai multi comercianti ambulanti care s-au infiltrat printre cei autorizati sa isi expuna marfa la Targul de Craciun din Piata Victoriei au fost prinsi de politistii locali si amendati. In plus, tot ce aveau pe taraba a fost confiscat. Vanzatorii acestia nu detineau niciunul dintre avizele necesare comertului,…

- Elevii Colegiului Național “Ion Luca Caragiale” organizeaza, pe data de 5 decembrie, in sala de sport a școlii “Targul de Craciun”. Copiii, de la școala pregatitoare, pana la cei de liceu, vor pune in vanzare produse realizate chiar de ei. Banii stranși vor fi folosiți pentru finanțarea proiectelor…