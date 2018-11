Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Turn din Pisa a incetat usor sa se mai incline si chiar s-a redresat putin, gratie lucrarilor de inginerie demarate pentru a salva acest monument medieval, devenit o atractie turistica majora din centrul Italiei, au anuntat miercuri expertii citati de AFP.

- Celebrul Turn din Pisa a incetat usor sa se mai incline si chiar s-a redresat putin, gratie lucrarilor de inginerie demarate pentru a salva acest monument medieval, devenit o atractie turistica majora din centrul Italiei, au anuntat miercuri expertii citati de AFP. Grupul de supraveghere…

- Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabușit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relateaza site-ul agenției Reuters.Un purtator de cuvant al agenției indoneziene pentru…

- O investigati a publicatiei independent ruse „Novaia Gazeta“ dezvaluie ca oligarhul Evgheni Prigojin, cel numit „bucatarul lui Putin“ si care manageriaza fabrica de trolli de la Sankt Petersburg si armata de mercenari „Wagner”, coordoneaza si un grup de asasini care se ocupa cu lichidarea unor activisti…

- Puțin inainte de ora 8.00, pe DJ 106, pe Dealul Daii, in zona Bavaria, 3 autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier grav. In urma evenimentului, traficul a fost blocat total. Read More...

- Cel putin 12 persoane au fost ranite in urma scurgerii unui substante toxice la o fabrica din orasul Sternenfels, in vestul Germaniei, au anuntat autoritatile, care au recomandat populatie sa nu se apropie de zona unde s-a produs incidentul, informeaza publicatia Der Spiegel.

- Electrogrup Infrastructure (E-Infra), grup care deține Netcity Telecom, a anunțat joi intenția de listare pe Bursa din București. Numarul total de acțiuni disponibile la tranzacționare in urma ofertei va reprezenta cel puțin 30% din capitalul social. Grupul este deținut in prezent de Teofil Mureșan…