Onix Park livreaza primele 600 de locuinte in 2019 in urma unei investitii de 32 mil. euro

Primele 600 de apartamente din Onix Park North Area Residence, dispuse in trei cladiri, doua cu patru si una cu 11 etaje, vor fi livrate in 2019, in urma unei investitii de 32 de milioane de euro, atat in constructia de… [citeste mai departe]