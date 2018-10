Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa renunte la sefia partidului de guvernamant, Uniunea Creștin Democrata, iar jurnaliștii de la Deutsche Welle trec in revista principalele nume care a putea conduce formațiunea și țara pe viitor. Annegret Kramp-Karrenbauer, secretarul general al Uniunii, are…

- Turneul national "100 x Enescu", sustinut de Bucharest Festival Orchestra si dirijorul Cristian Lupes, ajunge pe marti si duminica la Bucuresti, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Concertul de marti va fi sustinut la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, de la ora 19,00,…

- ***Bucharest Festival Orchestra și dirijorul Cristian Lupeș refac celebrul turneu enescian, intr-un remarcabil concept de promovare a muzicii contemporane romanești Sambata, 27 octombrie, orele 19.00, sibienii sunt așteptați la unul dintre cele mai insolite evenimente muzicale ale toamnei: concertul…

- Sportivii secțiilor de lupte greco-romane de la Liceul cu Program Sportiv și Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregatiți de antrenorii Valerica Gherasim, Andrei Bolohan și Daniel Ciubotaru au luptat in weekend la Bacau, la etapa de zona a Campionatului Național pentru juniori mici. 14 dintre ei au…

- Duminica, 23 septembrie, orele 18.30, publicul satmarean este așteptat la unul dintre cele mai insolite evenimente muzicale ale toamnei: concertul din cadrul Turneului național „100 x Enescu”, organizat de dirijorul Cristian Lupeș și Bucharest Festival Orchestra. Bilete pentru concert pot fi achiziționate…

- Trupa Carla’s Dream a venit la Targoviște iar publicul a fost in extaz in momentul in care baieții au urcat pe scena. Moldovenii nu au dezamagit și au facut un show de senzație. Concertul din ultima seara de spectacole dedicate Zilelor Cetații Targoviște a umplut pana la refuz Parcul Chindia . In…

- Marsul Centenarului se apropie de final. Participantii la miscarea care sustine unirea Romaniei si a Republicii Moldova mai au putin pana la granita care desparte acum cele doua tari. Ieri, ei s-au oprit in judetul Vaslui, la mormantul doamnei Elena Cuza.

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul II in turneul de categorie Premier 5 de la Montreal, dupa ce a invins-o pe Wang Qiang (China) cu scorul de 6-2, 7-5. Mihaela continua prestatiile bune in circuitul WTA, iar marti seara a petrecut o ora si 29 de minute pe teren, in partida cu Wang, dupa turneul…