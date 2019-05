Turneul locurilor 13-16: Constanta. Baschetbalistii de la Athletic incep disputa cu CSM VSKC Miercurea Ciuc

Stiri pe aceeasi tema

- In grupa meciurilor 9 16 din Liga Nationala de baschet masculin, BC Athletic sustine astazi, in deplasare, al doilea meci din intalnirea cu CSM Tg. Mures.Partida se joaca in Sala Sporturilor din Tg. Mures, de la ora 19.00.Primul meci s a jucat la Constanta si s a incheiat cu victoria echipei CSM, scor…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta debuteaza in turneul play off al locurilor 9 16 din Liga Nationala, intalnind pe teren propriu, joi, 25 aprilie, CSM Tg. Mures. Partida este gazduita de Sala Sporturilor din Constanta, de la ora 19.00, iar spectatorii beneficiaza de intrare libera. Cu…

- Baschetbalistii de la BC Athletic Constanta (antrenori Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai) au obtinut, vineri seara, primul succes din partea a doua de campionat - Liga Nationala, Grupa Galbena, la Sala Sporturilor, impotriva formatiei CSM Medias, scor 78-74 (40-38). „Gladiatorii din…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste astazi meciul de baschet masculin dintre Athletic Constanta si CSM Medias, din Grupa Galbena a Ligii Nationale.In clasament, echipa gazda se afla pe locul sase, cu noua puncte, in vreme ce formatia din Sibiu ocupa pozitia a cincea, cu zece puncte. BC Athletic…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta sustine, astazi, meciul din etapa a opta a Grupei Galbene din Liga Nationala, intalnind pe teren propriu CSO Voluntari.Partida este gazduita de Sala Sporturilor, de la ora 19.00, iar spectatorii beneficiaza de intrare libera.In clasament, CSO Voluntari…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta are meci oficial sambata, 9 martie, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Dinamo Stiinta Bucuresti. Partida conteaza pentru etapa a sasea a Grupei Galbene esalonul secund din Liga Nationala. Formatia din capitala e liderul clasamentului, cu zece puncte,…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit in aceasta seara meciul de baschet masculin Athletic Constanta CSM Phoenix Galati, contand pentru etapa a patra a Grupei Galbene din Liga Nationala.Victoria le a revenit oaspetilor, cu 79 62. Formatia din Galati a condus si la pauza, 39 27, iar pe sferturi in…

- Baschetbalistii de la BC Athletic Constanta intalnesc, sambata, 9 februarie, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor, pe CSM Phoenix Galati, intr-un meci contand pentru etapa a IV-a a Ligii Nationale - grupa Galbena.Va fi primul duel oficial din acest sezon intre cele doua formatii. In clasament, BC Athletic…