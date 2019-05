Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CS Cleopatra Mamaia (antrenori Victor Bezuscu, Virgil Nastase, Marian Nache si Onal Agiacai) s-a calificat in finala mare a Campionatului National de rugby juniori U18, dupa ce a castigat semifinala cu CS Metrorex, disputata, duminica, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv…

- Petre Apostol Duminica, la Baicoi, formatia locala de la CS Aurora a primit vizita echipei RC Antonio Jr. Bucuresti, in cadrul etapei a noua, penultima, din Regiuna Muntenia a Diviziei Nationale de Rugby U15. A fost, practic, duelul pentru prima pozitie a clasamentului, inaintea partidei Aurora Baicoi…

- Petre Apostol Maine, de la ora 12:00, Stadionul de rugby „Aurora” din Baicoi va gazdui duelul pentru prima pozitie in clasamentul Regiunii Muntenia din Divizia Nationala de Juniori U15. Echipa locala CS Aurora Baicoi va disputa ultima sa partida din aceasta faza preliminara a competitiei, primind vizita…

- Petre Apostol Ambele echipe de la CS Aurora Baicoi din Diviziile Nationale de Juniori la rugby au avut programate meciuri in cadrul returului competitiilor la U15 si U16. In competitia de la categoria U15, echipa din Baicoi – lidera a ierarhiei in Regiunea Muntenia – a jucat pe terenul formatiei ACSO…

- Scene desprinse parca din filme de razboi s-au derulat la un meci de rugby din campionatul de juniori al României. Componenții echipelor Under 17 de la formațiile Cleopatra Constanța (în negru) și CSM București (în gri) s-au batut ca în codru sub ochii asistenței, pe stadionul…

- Scenele violente au avut loc la un meci din Constanța. Una din echipe nu se afla la prima abatere de acest gen. Anul trecut in finala mica a campionatului national de juniori, ei s-au batut crunt, pe un stadion din Bucuresti. Componentii echipelor Under 17 de la formatiile Cleopatra Constanta…

- Echipa de rugby U17 a Clubului Sportiv Cleopatra s-a impus, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cartan”, in fata celor de CSM Bucuresti, scor 19-17, intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Campionatului National U17. In clasament, CS Cleopatra se afla pe locul 1,…

- Petre Apostol Dupa aproape trei luni de pauza, meciurile din Divizia Nationala de Rugby U15 s-au reluat, in Regiunea Muntenia avand loc o restanta din tur, intre primele doua clasate ale ierarhiei, singurele care castigasera toate partidele disputate anterior. CS Aurora Baicoi a oferit replica formatiei…