Luna mai – date și tradiții

În tradiţia noastră populară, luna mai indică, prin denumirile sale, timpul florilor (Florar, Florariu) şi exuberanţa vegetaţiei (Frunzar). Luna mai este a cincea lună a anului în Calendarul gregorian şi are 31 de zile. Ziua are 14 ore iar noaptea are 10 ore. Denumirea lunii derivă din latinescul ”maius”. Se presupune că s-ar putea trage… [citeste mai departe]