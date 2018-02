Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea cinci reprezentante pe tabloul principal de la Doha - primul turneu Premier 5 al sezonului 2018. Monica Niculescu (92 WTA) a castigat duminica ultimul meci de calificare, scor 6-4, 6-1, in fata reprezentantei Germaniei, Andrea Petkovic (106 WTA). Meciul a stat mult timp sub…

- Jucatoarea Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a acces, duminica, pe tabloul principal la turneul Qatar Open, competitie la care mai participa la simplu Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu. Niculescu a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe…

- România a câștigat duelul cu Canada din cadrul Fed Cup, cu scorul general de 3-1. Canada a câștigat numai meciul de dublu de duminica. Duminica, Irina Begu (37 WTA) a învins-o pe Katherine Sebov (319 WTA) cu 6-2, 6-4. În acel moment scorul…

- România și-a ridicat scorul general la 3-0 și va juca în barajul pentru accederea în Grupa Mondiala. "Am avut mari emoții. Ma bucur ca am câștigat ambele meciuri. Fanii sunt extraordinari. Vreau sa va felicit pentru aceasta atmosfera. Conteaza foarte mult",…

- Patru jucatoare din Romania figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii de 3 milioane de dolari, care debuteaza maine, iar Simona Halep este a II-a favorita si intra direct in faza secunda. Halep, ocupanta locului al II-lea mondial, o infrunta in turul…

- Katherine Sebov a inlocuit-o pe Carol Zhao in meciul cu Irina Camelia Begu, care va avea loc duminica, de la ora 12,00, in cadrul intalnirii Romania - Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit paginii de Facebook a echipei Romaniei. Zhao a fost invinsa…

- Irina Camelia Begu (37 WTA) si Katherine Sebov (319 WTA) deschid a doua zi a confruntarii dintre Romania si Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. Dupa prima zi a intrecerilor, echipa tricolora conduce cu 2-0 si mai are nevoie de o singura victorie pentru a-si asigura prezenta in barajul…

- Patru jucatoare romane de tenis figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari si care va debuta luni, iar Simona Halep este a doua favorita si va intra direct in runda a doua. Halep, numarul doi mondial, o…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-7(4),6-2 pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei...

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).Sorana…

- Inaintea confruntarii dintre reprezentativele Romaniei și Canadei de la Fed Cup au avut loc cateva momente impresionante. In timpul imnului Romaniei, cele patru jucatoare ale noastre (Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru) au parut marcate de moment. In tot acest timp, Simona Halep,…

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Serghei Țvetcov, locul 65 in Colombia Oro y Paz in clasamentul general. Rutierul francez Julian Alaphilippe (Quick Step) s-a impus, vineri, in etapa a patra a cursei cicliste Colombia Oro y Paz si l-a deposedat pe coechipierul sau columbian Fernando Gaviria de primul loc la general, in timp ce romanul…

- FED CUP 2018 LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA - CANADA: Sorana Cirstea-Carol Zhao LIVE STREAMING DIGI SPORT. Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- Simona Halep nu face parte din echipa Romaniei, din cauza unei accidentari suferite la Australian Open, dar a fost prezenta la dineul oficial. Simona Halep, detaliul care dezvaluie numele noului SPONSOR TEHNIC. Este un gigant mondial FOTO Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan si Raluca…

- Simona Halep a venit la Cluj-Napoca, marti seara, dar va sta numai în tribuna la meciul din Fed Cup contra Canadei. ”Îmi pare foarte rau ca nu pot sa joc, dar sunt prezenta pentru ca îmi doream foarte mult sa fiu la echipa, îmi doream…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei, condusa de capitanul Florin Segarceanu, a susținut astazi o conferința de presa premergatoare duelului cu Canada din Fed Cup, care va avea loc la finalul saptamanii. Sorana Cirstea, Irina Begu, Raluca Olaru și Ana Bogdan au vorbit pe rand despre așteptarile pe care le au…

- Simona Halep era asteptata, marti seara, la Cluj-Napoca, unde ar urma sa efectueze un tratament revoluționar pentru a-și ameliora accidentarea. In cazul in care rezultatele vor fi cele dorite, Simona Halep ar putea juca in meciul din week-end. Simona Halep, prima declaratie despre COPIL si…

- Clujenii iși vand bilete, dupa ce au aflat ca Simona Halep nu va juca in partida Romania – Canada. Meciul de Fed Cup dintre Romania și Canada era atractiv prin posibila prezența la Cluj a fostului lider mondial. Dupa finala epuizanta de la Australian Open, pierduta in trei seturi, Simona și-a luat o…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca "Romania nu sta in Simona Halep", care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face "3 echipe de Fed Cup"."Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…

- Sorana Cirstea a ”explodat”: ”Romania nu in Simona Halep”. Sportiva din Targoviște are și alte nemulțumiri: ”Pe noi nu ne-a ajutat nimeni”. Sorana Cirstea (27 de ani) e deranjata ca toata lumea plange absența Simonei Halep din echipa Romaniei care va infrunta Canada la sfarșitul saptamanii. „Romania…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- Ana Bogdan, 86 WTA, a confirmat convocarea in lotul de Fed Cup. "Pot confirma ca am fost convocata si maine (marti - n. red.) voi pleca spre Cluj. Momentan nu pot da mai multe detalii", a declarat Ana Bogdan. Ana Bogdan are un inceput de an de-a dreptul spectaculos, cu victorii in fata…

- Simona Hale nu va face deplasarea la Cluj, pentru a juca la Fed Cup. Sâmbata, sportiva a vorbit despre meciul cu Canada: ”Fizic, sunt destul de ok, talpa dreapta este înca cu probleme, dar s-a dezumflat, nu mai este asa umflata. Încerc…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Deși aceasta a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, Halep nu va juca la Cluj. Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open.…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va juca impotriva Canadei, in turul I din Grupa Mondiala II. Pentru duelul care se va disputa pe 10 si 11 februarie 2018, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, a decis sa mizeze pe Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, Irina Begu,…

- Simona Halep a fost invitata sambata la o galerie auto in Bucuresti, organizata de Ion Tiriac, iar constanteanca a fost numai un zambet. Simona s-a amuzat alaturi de omul de afaceri, dar a gustat si glumele facute de Ilie Nastase, care nu putea lipsi de la "Tiriac Collection".Tiriac a…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Simona Halep va participa la Fed Cup în echipa României, la meciurile din Canada, a anunțat Federația Româna de Tenis. Tenismena românca va juca împotriva Canadei pe 10 și 11 februarie. Simona Halep își face mai multe teste medicale în perioada…

- Simona Halep va face parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, la meciurile cu Canada, conform anunțului facut de Federația Romana de Tenis. Astfel, noul capitan-nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, le-a convocat pe: Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina Begu (37 WTA) și Raluca…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a mai convocat…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup dintre Romania și Canada: ”Sper sa fiu bine” . Dupa finala pierduta la Australian Open in fața danezei Caroline Wozniacki, Simona Halep a vorbit și despre meciul Romania – Canada, din Fed Cup. ”O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed…

- ROMANIA CANADA FED CUP. Florin Segarceanu, noul capitan-nejucator al Romaniei, dupa suspendarea lui Ilie Nastase, le-a chemat pe Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea și Raluca Olaru, scrie site-ul treizecizero.ro. ROMANIA CANADA FED CUP. Mihaela Buzarnescu, vizata și ea inițial pentru…

- Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra in competiție abia marți, cand urmeaza sa o infrunte pe australianca de 17 ani Destinee Aiava. Alți patru reprezentați ai…

- Liderul mondial Simona Halep o va întâlni pe americanca Nicolae Gibbs, locul 110 mondial, în primul tur al turneului WTA de la Shenzhen (China), programat în perioada 31 decembrie - 6 ianuarie, pe hard, și dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari. Simona Halep,…