Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Raluca Olaru s-au calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari, miercuri, dupa 2-6, 6-0, 10-5 cu cuplul Alicja Rosolska (Polonia)/Zhaoxuan Yang (China).…

- Simona Halep va urca o pozitie in clasamentul pe acest an, care o poate duce la Turneul Campioanelor, dupa victoria de miercuri, din optimile turneului WTA Eastbourne – simplu. Astfel, incepand de luni, Halep se va afla pe locul 7, in urcare cu o pozitie fata de locul actual. Constanteanca poate urca,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 8 WTA) a fost desemnata cap de serie nr. 6 la turneul WTA de la Eastbourne (Marea Britanie), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 998.712 dolari. Constanteanca este acceptata direct in turul doi si o va infrunta pe invingatoarea din…

- Simona Halep (locul 8 WTA) a plecat în aceasta dimineața spre Eastbourne, Marea Britanie, pentru primul ei turneu pe iarba din acest sezon competițional. Constanțeanca vrea sa se acomodeze pe aceasta suprafața înainte de Wimbledon.

- Halep si Bertens și-au disputat, sambata, finala turneului de la Madrid. Constanteanca a ratat șansa sa caștige primul titlu pe 2019, dar si-a asigurat și revenirea pe pozitie secunda in clasamentul mondial. Aflata la a patra finala a carierei la Madrid Open – un nou record absolut pentru competitia…

- Belinda Bencic, deși cu experiența redusa pe terenul de zgura, era recunoscuta pentru loviturile precise, „raliurile” lungi, un prim serviciu contondent, destule reușite la retur, rezistența la punctele lungi, „explozie” in mana dreapta și un rever redutabil (cu doua maini), tranziția defensiva-ofensiva,…

- Belinda Bencic (18 WTA) a vorbit despre intalnirea turneului pentru ea, cu Simona Halep (3 WTA), care porneste ca mare favorita. Totusi, sportiva din Elvetia sustine ca nu va juca sub presiune, intrucat si-a depasit asteptarile de la acest turneu, transmite Mediafax.CITEȘTE ȘI: Triunghiul…

- Ilie Nastase a asteptat momentul pentru a se razbuna, dupa suspendarea primita in tenis. Fostul lider mondial a savurat victoria de astazi a Simonei Halep, de la Madrid, impotriva sportivei din Marea Britanie, Johanna Konta, scor 7-5, 6-1.Nastase a transmis ca se bucura din plin de reusita…