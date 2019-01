Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul japonez Ryoyu Kobayashi a castigat marti etapa a doua a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, la Garmisch-Partenkirchen (Germania), dupa ce se impusese si luni, la Obertsdorf (Germania). Kobayashi a bifat a sasea victorie consecutiva din acest sezon, cu 266,6 puncte, dupa…

- Japonezul Ryoyu Kobayashi continua faca furori in concursurile de sarituri cu schiurile. Dupa ce a dominat autoritar actualul sezon al Cupei Mondiale, niponul a impresionat si in prima etapa a Turneului celor 4 Trambuline.

- Turneul celor patru trambuline iși desemneaza astazi caștigatorul primei etape. Competiția de la Oberstdorf, Germania, incepe la 17:30, in direct pe Eurosport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Calificarile de ieri au oferit un caștigator neașteptat. Austriacul Stefan Kraft (25 de ani) l-a depașit la mustața…

- Ungaria nu ne-a iertat nici de data asta: victorie de moral! Cine credea ca echipa Romaniei a facut cel mai slab meci al sau in intalnirea cu Olanda, s-a inșelat! O prestație și mai penibila - pentru pretențiile pe care le aveam - s-a produs in meciul de care depindea calificarea in semifinale - cel…

- Reprezentativa Romaniei a urcat doua pozitii fata de luna precedenta, pe locul 24, acumuland 1.501 de puncte, in clasamentul FIFA Coca-Cola dat publicitatii joi. Belgia a ramas pe primul loc, cu 1.727 de puncte, iar Franța și Brazilia completeaza podiumul.

- Romanca Simona Halep are un avans de peste 1.000 de puncte in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dupa Turneul Campioanelor de la Singapore, finala circuitului WTA, la care nu a participat din cauza unei hernii de disc. Halep este urmata in ierarhia mondiala de germanca…

- Lewis Hamilton s-a distanțat la 67 de puncte in clasamentul general in fața lui Sebastian Vettel cu numai 4 curse inainte de finalul sezonului, in timp ce Mercedes are un avans de 78 de puncte in fata Scuderiei Ferrari in clasamentul constructorilor. In contextul in care a pierdut deja 50 de puncte…

- Programarea face ca in aceasta runda, a 7-a, in Seria a 4-a sa se infrunte ultimele patru clasate, la Lugoj și la Galda de Jos. Industria (3 puncte, locul 14), intalnește vecina din clasament, CNS Cetate Deva (patru puncte, locul 13) intr-o intalnire pe care fiecare combatanta o vede drept un prilej…