- ​Novak Djokovic a obținut matematic calificarea in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce Marin Cilic l-a invins in trei seturi pe John Isner (scor 6-7(2), 6-3, 6-4) intr-o partida disputata miercuri seara. Sarbul nu mai poate rata prezența in penultimul act al competiției care se disputa in O2…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, este primul jucator calificat in semifinalele Turneului Campionilor, finala circuitului ATP, dupa ce croatul Marin Cilic l-a invins cu 6-7 (2-7), 6-3, 6-4 pe americanul John Isner, miercuri, la Londra. Cilic, numarul 7 mondial, care fusese intrecut…

- Novak Djokovic a debutat, luni seara, in O2 Arena din Londra, cu o victorie clara in fata americanului John Isner, scor 6-4, 6-3, continuandu-si impresionanta serie din a doua jumatate a sezonului. Sarbul a bifat victoria cu numarul 50 pe 2018 si a facut show, sub privirile lui Cristiano Ronaldo, venit…

- Numarul 1 mondial, Novak Djokovici, va evolua in grupa Gustavo Kuerten la Turneul Campionilor, alaturi de germanul Alexander Zverev (numarul 4), croatul Marin Cilic (numarul 7) si americanul John Isner.In grupa Lleyton Hewit, elvetianul Roger Federer, cap de serie 3, ii va intalni pe austriacul…