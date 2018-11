Turneul Campionilor 2018 la tenis. Finală Djokovic – Zverev. Neamțul, bătut de Copil la Basel. Toate rezultatele Sarbul Novak Djokovic, noul numar 1 mondial din tenisul profesionist masculin, a fost repartizat in Grupa ”Guga Kuerten” la Turneul Campionilor 2018, in timp ce elvetianul Roger Federer (nr. 3 ATP) va fi liderul Grupei ”Lleyton Hewitt”, conform tragerii la sorti care a avut loc luni la Londra. ACTUALIZARE 17 noiembrie. Finala 20.00 Djokovic – Zverev 18.30 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut – Mike Bryan / Jack Sock Semifinale 16.00 Federer – Zverev 5-7, 6-7 (5) Neamțul a pierdut la Basel, in semifinale, in fața romanului Copil . Aradeanul a cedat in ultimul act in fața lui Federer. 22.00 Djokovic… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic, noul numar unu mondial din tenisul profesionist masculin, a fost repartizat in Grupa ”Guga Kuerten” la Turneul Campionilor 2018, in timp ce elvetianul Roger Federer (nr. 3 ATP) va fi liderul Grupei ”Lleyton Hewitt”, conform tragerii la sorti care a avut loc luni la Londra. ACTUALIZARE…

- Sarbul Novak Djokovic, noul numar unu mondial din tenisul profesionist masculin, a fost repartizat in Grupa ”Guga Kuerten” la Turneul Campionilor 2018, in timp ce elvetianul Roger Federer (nr. 3 ATP) va fi liderul Grupei ”Lleyton Hewitt”, conform tragerii la sorti care a avut loc luni la Londra. ACTUALIZARE…

- TURNEUL CAMPIONILOR. Roger Federer (37 ani), care si-a luat revansa in fata lui Anderson dupa infrangerea suferita anul acesta in fata sud-africanului, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, ramane astfel in cursa pentru castigarea celui de-al 100-lea titlu din cariera sa. …

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, care este sigur ca va incheia anul ca lider mondial, l-a invins miercuri pe germanul Alexander Zverev (5 ATP) in doua seturi, 6-4, 6-1, intr-un meci din Grupa "Guga Kuerten" de la Turneul Campionilor, si a facut un pas mare spre semifinalele competitiei care se desfasoara…

- Sarbul Novak Djokovic, noul numar unu mondial din tenisul profesionist masculin, a fost repartizat in Grupa ”Guga Kuerten” la Turneul Campionilor 2018, in timp ce elvetianul Roger Federer (nr. 3 ATP) va fi liderul Grupei ”Lleyton Hewitt”, conform tragerii la sorti care a avut loc luni la Londra. ACTUALIZARE…

- Sarbul Novak Djokovic, noul numar unu mondial din tenisul profesionist masculin, a fost repartizat in Grupa ”Guga Kuerten” la Turneul Campionilor 2018, in timp ce elvetianul Roger Federer (nr. 3 ATP) va fi liderul Grupei ”Lleyton Hewitt”, conform tragerii la sorti care a avut loc luni la Londra. ACTUALIZARE…