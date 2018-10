Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul spaniol Julio Iglesias a demonstrat miercuri seara la Marea Sala a Palatului imperial din Kremlin ca inca "se tine bine" pe scena si poate incanta publicul dupa o pauza de doi ani, relateaza EFE. Cel de la Moscova a fost ultimul concert din cadrul turneului sau '50 Aniversario', cu…

- Cantaretul spaniol Julio Iglesias a demonstrat miercuri seara la Marea Sala a Palatului imperial din Kremlin ca inca "se tine bine" pe scena si poate incanta publicul dupa o pauza de doi ani, relateaza EFE.

- Cantaretul spaniol Julio Iglesias a demonstrat miercuri seara la Marea Sala a Palatului imperial din Kremlin ca inca "se tine bine" pe scena si poate incanta publicul dupa o pauza de doi ani, relateaza EFE preluata de Agerpres. Cel de la Moscova a fost ultimul concert din cadrul turneului sau…

- Simona Halep si-a anuntat retragerea din turneul de la Moscova, din cauza problemelor de sanatate, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. „Am încercat tot ce am putut pentru a fi în forma, am vrut cu adevarat sa joc aici la Moscova, dar,…

- Liderul WTA, Simona Halep, s-a aratat destul de retinuta, intr-o declaratie pentru USA Today, referitoare la sansele de a intra pe teren la turneul din Singapore, care urmeaza infruntarii pentru Kremlin Cup. Tenismena romana a spus ca a avut doar 3-4 zile la dispozitie pentru a se pregati pentru turneul…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Cantaretul si politicianul Iosif Kobzon, o legenda a cantecului din epoca sovietica, supranumit 'Sinatra rus', a murit joi la varsta de 80 de ani, au anuntat agentiile de presa din Rusia, citate de AFP. Iosif Kobzon si-a inceput cariera in 1959 si a sustinut spectacole timp de peste 50 de ani, remarcandu-se…

- Tom Jones se va intoarce pe scena vineri dupa ce si-a anulat cinci spectacole din cauza unei probleme de sanatate, informeaza joi Press Association. Cantaretul si compozitorul galez a urmat o perioada de recuperare dupa ce a contractat o infectie bacteriana, insa ''se simte mult…