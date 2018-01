Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Brazilia declara ca cel puțin noua prizonieri au fost uciși intr-o revolta la o inchisoare din statul central Goias, scrie BBC News. Autoritațile declara ca revolta a inceput atunci cand un grup de deținuți inarmați au invadat o aripa controlata de o banda rivala. Una dintre victime a fost…

- Un studiu realizat recent de cercetatorii de la Institutul de Cercetare si Educatie de la Universitatea Federala din Rio de Janeiro si de la Universitatea Federala din Bahia, Brazilia sustine ca apigenina, o substanta care se gaseste in unele plante, cum ar fi musetel si patrunjel, dar si in cimbru…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- In natura nimic nu este perfect, iar imperfectiunile trebuie celebrate pentru ca ofera identitate si personalitate. Acest lucru nu este insa suficient pentru un fizician perfectionist care si-a propus sa duca simetria fara cusur a unui fulg de zapada dincolo de ce poate oferi natura, informeaza miercuri…

- Oleg Kononenko, cosmonaut pe Statia Spatiala Internationla, a surprins cateva imagini superbe cu orasele in care se vor disputa meciurile de pe Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Cosmonautul a integrat imaginile intr-un video in care apar orasele Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad,…

- Monica Barladeanu a pus pauza carierei sale cinematografice din Los Angeles pentru a se reantoarce in Romania unde va prezenta, alaturi de Nea Rața, noul sezon al emisiunii Ferma Vedetelor. Monica Barladeanu este un om de televiziune complet, care a avut parte de roluri in seriale și filme de maxim…

- Un motociclist din Brazilia a dovedit ca este in stare sa-l imite pe Superman si sa-si conduca vehiculul cu capul. Tanarul indraznet, dar mai degraba iresponsabil, a fost filmat pe o autostrada, intr-o pozitie cu totul nefireasca pe motocicleta care rula cu mare viteza.

- Incendiul, izbucnit in comitatul Ventura, aflat la ocean, imediat la nord de Los Angeles, a afectat deja peste 12.500 de hectare de vegetație, potrivit pompierilor locali."Perspectivele de a ține sub control (focul) nu sunt bune", a explicat Mark Lorenzen, șeful departamentului de pompieri…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a incheiat pe locul doi turneul amical Trofeul Carpati, desfasurat in Sala Polivalenta de la Craiova. Dupa ce au pierdut cu Polonia (scor 21-27) si au trecut de Macedonia (scor 31-18), Cristina Neagu si colegele sale au invins dramatic Brazilia, cu scorul de…

- In 1957, Osaka, al treilea oraș ca marime din Japonia, și San Francisco au devenit orașe infrațite, ca parte a unui proiect derulat de Statele Unite pentru a promova pacea intre doi foști inamici de razboi.

- Liga Florilor la handbal feminin s-a intrerupt pentru a permite Nationalei Romaniei sa se pregateasca pentru Campionatul Mondial programat in luna decembrie in Gemania. CSU Danubius Galati a avut o evolutie buna, cu victorii surprinzatoare cu Dunarea Braila, Magura Cisnadie si Corona Brasov, una normala…

- Adelina, sora Denisei, a povestit, joi seara, cum au fost ultimele luni din viata artistei. Fata a marturisit ca sora ei stia de afectiunea de care sufera, insa ca nu realiza cat de grav este si ca a sperat pana in ultima zi ca va reusi sa scape cu viata.

- Programele din zona montana sunt prioritare și necesare pentru viața satului romanesc și din acest motiv alocam un miliard de euro pentru dezvoltarea și menținerea oamenilor in aceste zone, a declarat, luni, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la o dezbatere privind satul romanesc…

- Gemenele Aoife si Ciara Tabb (21 de ani) au acum propia afacere in Cork, Irlanda, fiind antrenori personali de fitness. Dar povestea lor este emotionanta, pentru ca ajunsesera piele si os, dupa turnee epuizante in China.A

- Semne ca ai putea suferi de depresie fara sa știi se pot ascunde in comportamentul tau și in stilul de viața. Depresia, a carei incidența crește in sezonul rece , a fost numita de psihologi boala secolului XXI, dupa ce numarul celor diagnosticați a depașit 125 de milioane in intreaga lume. In Romania,…

- La sfarsitul lunii octombrie, Colegiul National Militar „Stefan cel Mare" a luat parte la o mobilitate desfasurata in Polonia, in cadrul proiectului Erasmus+ „Body". La schimbul de experienta cu Liceul Sportiv din Gdansk s-au implicat zece elevi ai colegiului, insotiti de ...

- Aducatoare de melancolii și tristeți, pacla de afara te obliga sa privești in interiorul tau, sa descoperi bucurii și amintiri, dorul inabușit dupa cei dragi, disparuți. O luna care-i reda memoriei noastre pe cei plecați, o luna in care invațam ca nimic nu e veșnic. Viața nu este perfecta. Ar fi…

- Mama Denisei, Geta Raducu, a acordat un interviu pentru o emisiune de seara din locuinta in care fiica ei si-a petrecut ultimele clipe din viata. Denisa Raducu s-a stins din viata pe 23 iulie, dupa o suferinta ce a durat cinci luni.

- In multe cazuri, banii europeni alocați pentru proiecte de mediu sunt irosiți, la nivelul Uniunii, in proiecte care nu aduc rezultatele dorite, iar Comisia Europeana ar trebui sa se implice mai mult pentru a asigura folosirea mai eficienta a acestora, a atras atenția eurodeputata Daciana Sarbu miercuri,…

- Fiica Amaliei Enache este o rasfațata. De cand a venit pe lume, in vara anului trecut, micuța Alma a insoțit-o pe celebra sa mama peste tot in lume, iar la un an și cateva luni de viața este cel mai plimbat copil. Dupa Argentina, Brazilia si Spania, fiica vedetei ProTV a descoperit și frumusetile din…

- Directorul executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Radu Preda, spune ca ancheta in dosarul revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987 de la Brasov decurge foarte greu, nefiind facute progrese. "Raul are un chip, un nume, un CNP, o pensie. Sunt…

- Interventie de urgenta a medicilor de la Ambulanta Prahova la Valea Doftanei, acolo unde un barbat in varsta de 91 de ani a fost atacat de urs. Barbatul are multiple escoriatii si a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti

- Studiile au aratat ca atunci cand oamenii au dificultati in identificare emotiilor care ii incearca sunt predispusi la a manca mai mult. Si viceversa este valabila cu cat cineva isi exprima mai usor emotiile cu atat mai sanatoase vor fi corpul mintea si inima sa. Poftele sunt o oglinda catre…

- BERBEC Banii ar putea crea tensiuni pe plan sentimental in aceste zile, dar asta daca nu reusesti sa comunici eficient cu partenerul de viata. Incearca sa iti gestionezi mai chibzuit economiile si astfel vei evita orice repros din partea acestuia. E necesar sa te gandesti mai mult la…

- ”Am sa va povestesc o intamplare din viața mea. Bunica mea, care a fost pentru mine aproape tot in viața asta, s-a prapadit pe 17 octombrie, iar eu am ziua de naștere pe 18 octombrie. Pe 17 octombrie, mergeam, eram terminata, ma sunase mama de la Campulung ca bunica nu mai este. Și eram cu gandul…

- Valtteri Bottas va pleca din pole position in cursa de la Interlagos din fața lui Sebastian Vettel dupa ce ambii piloți au profitat de un accident suferit de favoritul Lewis Hamilton in debutul sesiunii de calificari.

- Accident extrem de grav in aceasta dimineata pe DN6, in judetul Mehedinti, anunța Antena 3. Un barbat de 33 de ani si o femeie de 30 au murit dupa ce au plonjat cu masina de pe un pod de la aproximativ zece metri. Impactul a fost atat de violent incat autovehiculul s-a transformat intr-un morman…

- Maria Constantin a facut cea mai emoționanta declarație de dragoste pentru cea mai importanta persoana din viața sa. Cantareața de muzica populara Maria Constantin, care a fost acuzata de furt , a trecut printr-un scandal monstruos legat de divorțul de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea…

- Se pare ca programul nostru nu mai este de mult in mainile noastre. Suntem captivi unui stil de viața care graviteaza in jurul orelor de la birou. Ne dedicam atat de mult acelui 9-17, incat nu mai ramane deloc timp pentru noi și viața personala ne scapa printre degete. Asta se intampla și pentru ca…

- Viața pilotului de Formula 1 Ayrton Senna, un veritabil erou național in Brazilia, reprezinta subiectul central al unui musical care va avea premiera vineri in orașul Rio de Janeiro, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Pe 7 noiembrie, in cadrul proiectului “Facem lucruri care conteaza!”, inițiat de un grup de profesori de la Colegiul Național “Cuza Voda” Huși, a fost organizata o acțiune de plantare de puieți in curtea Școlii Gimnaziale “Ion Creanga”. “Activitatea a fost posibila datorita sprijinului colaboratorului…

- Olimpia Satu Mare a cedat, scor 2-4, in deplasarea de la Targu Mureș in disputa cu echipa locala. Situația la Olimpia devine, pe zi ce trece, tot mai tensionata din cauza problemelor financiare acute pe care le acuza satmarenii. "Sper sa o scoatem la capat pana in iarna dupa care ne vom putea organiza…

- Ozzy Osbourne, legenda muzicii heavy metal, a anunțat luni ca va face un turneu mondial ''de adio'' in 2018, potrivit AFP. Osbourne va porni în turneu pe 5 mai, în Mexic. Supranumit ''prințul întunericului'', artistul va concerta apoi în Chile, Argentina și…

- Uneori tot ce trebuie sa facem este sa ne lasam purtați de Viața. Pentru ca avem alaturi de noi cel mai bun prieten pe care l-am putea avea vreodata, ingerul nostru pazitor: Spiritul nostru care ne vegheaza permanent și care ne poarta pașii pe calea evoluției noastre. Și chiar daca ne temem și chiar…

- Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit marți, 31 octombrie, ca afirmatiile fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, facute la un post de televiziune, sunt de natura sa afecteze independenta, prestigiul si credibilitatea sistemului judiciar in ansamblu. Dragomir reacționeaza la decizia CSM, acuza…

- O femeie obeza a pierdut mai bine de 60 de kilograme în decurs de doi ani dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala de micșorare a stomacului. Obișnuita sa manânce zi de zi la restaurentele de tip fast-food, Camila Quintela și-a schimbat radical viața, transmite digisport.ro …

- Ardelean get-beget, Aurel Tamaș, unul dintre cei mai iubiți artiști romani, nu uita locurile și obiceiurile de la sat, unde s-a nascut in urma cu 56 de ani. Cantarețul clujean nu se da in laturi cand e vorba de munca, mai ales una placuta, și a facut palinca sa de prune. ”Fierbem prunele la cazanul…

- FIFA a decis ca o brigada romaneasca sa conduca duelul dintre Brazilia si Anglia, din semifinalele Campionatului Mondial U17, care are loc in aceste zile in India, anunta frf.ro La „centru” se va afla Ovidiu Hategan, care va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si suceveanul Sebastian Gheorghe. Arbitrul…

- Divorțul lor a fost unul indelungat și dureros pentru ambele parți. Acum, insa, totul e de domeniul trecutului, Ashton refacandu-și viața amoroasa alaturi de Mila Kunis, in timp ce Demi Moore s-a concentrat pe viața ei de familie și cea actoriceasca. Poate de aceea au reușit sa fie impreuna la același…

- Autoritațile americane au decis înlaturarea drapelului Rusiei de pe cladirea consulatului general din San Francisco, cât și de pe cel al misiunii comerciale de la Washington, pe motiv ca autoritațile rusești nu respecta simbolurile naționale. Informația a fost confirmata…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, a cerut miercuri Italiei sa precizeze natura colaborarii cu Tripoli in privința interceptarii migranților plecați pe mare in incercarea de a ajunge pe malurile sale, relateaza AFP. Într-o scrisoare adresata…

- Cunoscut drept unul dintre artiștii naționaliști care iubește sa cante in Romania și unul dintre cei mai apreciați soliști romani, Aurel Tamaș va canta la primul sau Revelion peste Ocean. Solistul clujean, care rar accepta sa cante peste hotare, va pleca cu trupa sa pentru a canta și incanta petrecerea…