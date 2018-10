Stiri pe aceeasi tema

- Noua tari, zeci de artisti, o singura mare: Marea Neagra. Timp de 4 zile, artisti din Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Azerbaijan, Turcia, Armenia, Georgia si Rusia vor aduce spectacole de teatru, workshop-uri, vernisaje de arta si expozitii de fotografie, expozitii de arhitectura, dezbateri…

- Administratia vamala chineza a anuntat luni ca a interzis importurile de porci domestici, porci mistreti si produse din carne de porc din Bulgaria, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, China a ordonat returnarea…

- Gica Hagi ar semna cu Galatasaray co singura conditie. "Targetul numarul 1 in Turcia pentru mine ar fi sa te duci si sa castigi Champions League. Eu zic ca e prima tara care maine poate face un proiect european, dupa primele cinci campionate din lume. Clar, peste Olanda. Cand au bugete si…

- In ​​ciuda reuniunii planificate a liderilor din Rusia, Iran și Turcia pentru a discuta despre ofensiva asupra rebelilor care controleaza regiunea Idlib, avioanele rusești și siriene au efectuat deja primele lovituri in provincie, anunta Observatorul pentru Drepturile Omului, citat de Reuters. Aeronavele…

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Rusia a fost întotdeauna un furnizor de încredere de gaze naturale catre Europa, a contribuit și contribuie semnificativ la securitatea energetica a UE, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, citat de RIA Novosti. „În…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- Cea de-a IX-a ediție a Festivalului International “Music For Kids”, desfasurata la Iasi, a adunat peste 70 de concurenti supusi unei preselectii riguroase, din Bulgaria, Italia, Republica Moldova, Franta, Turcia, Rusia, Israel si, bineinteles, Romania. Organizatorii, Alina Todasca, Catalin Dascalu si…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat vineri, ca municipiul Constanta este singurul oras port din Europa cu "o economie atat de slaba", anuntand totodata ca va candida pentru functia de primar al localitatii la viitoarele alegeri. "Astazi, in Constanta,…