- Compania farmaceutica AbbVie este aproape de a ajunge la un acord pentru a prelua Allergan, producatorul Botox, au declarat surse apropiate negocierii pentru Wall Street Journal. Potrivit surselor citate, suma depaseste 60 miliarde dolari.

- O cursa Ryanair a fost amanata patru ore, pentru ca din cabina pilotului a disparut...o piesa. „Lipsește o parte din cabina” a constatat un calator, care a facut publica informația. Compania a trimis un alt avion care a decolat la ora 10.30 de pe Aeroportul Otopeni catre Timișoara, dar nu a oferit un…

- Peisajul FinTech din Romania are de la inceputul acestui an un nou jucator care isi propune sa atraga cat mai multi utilizatori, in special din randul companiilor. Este vorba de Paysera, un FinTech fondat in anul 2004 in Lituania, care si-a deschis...

- Compania ceha de energie CEZ intenționeaza sa vanda active din Romania, Bulgaria, Turcia și Polonia, pentru a se concentra pe piața ceha, a declarat CEO-ul companiei in publicația Hospodarske Noviny, citata de Reuters.Planurile reprezinta o schimbare a strategiei CEZ, companie de stat, de…

- Aeronava Tarom cu care ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, trebuia sa plece vineri spre Baia Mare s-a defectat. Ministrul a declarat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca se afla in aeroport din jurul orei 13."A fost o defectiune tehnica. S-a defectat un senzor. Compania a pus la…

- Grupul german Telekom ia in calcul sa iși vanda operațiunea din Romania, intr-un efort mai amplu de ieșire din piețele unde a ajuns dupa cumpararea companiei grecești OTE, au declarat pentru G4Media.ro surse din piața telecom. Discuțiile interne despre vanzarea Telekom Romania s-au intensificat dupa…

- Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti este plasat pe locul 129 din 132, intr-un top realizat de AirHelp la nivel mondial, in timp ce TAROM, operatorul roman de transport aerian, ocupa locul 55 din 72, se arata intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. AirHelp, cea mai mare organizatie din lume…

- Un avion al companiei Turkish Airlines, cursa Istanbul-Stockholm a aterizat de urgența pe Aeroportul Henri Coanda. Totul s-a intamplat pentru a debarca o femeie pasager cu probleme medicale. Potrivit primelor informații, pasagerul se afla in stare de inconștiența și primește ingriji medicale.…