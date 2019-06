Stiri pe aceeasi tema

- Turismul romanesc a generat creșteri substanțiale in economie grație masurilor luate de Executiv in ultimul an. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica, in primele 3 luni ale anului, turiștii straini au cheltuit aproximativ 1,3 miliarde de lei, o creștere cu 162,5 milioane de lei fața…

- Turiștii care au ajuns in Romania in primele șase luni ale anului 2019 au cheltuit mai bine de 1292 de milioane de lei, arata datele Institutului Național pentru Statistica. Aceasta inseamna ca un vizitator la noi in țara a platit pe bunuri și servicii aproximativ 2.912,9 lei/persoana. Mai bine de 60%…

- Peste 2,78 milioane de turisti straini s-au cazat in Romania, in 2018, cheltuind, in medie, 2.383,5 lei de persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cheltuielile totale ale nerezidentilor cazati in Romania s-au ridicat la 6,636...

- Transportul aeroportuar de pasageri a crescut, anul trecut, cu 7,9%, numarul calatorilor a fost de 21,8 milioane, iar Aeroportul Henri Coanda Bucuresti are cea mai mare pondere in Romania, potrivit Institutului National de Statistica.