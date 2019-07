Stiri pe aceeasi tema

- Stravechii filisteni, adeseori mentionati in Biblie, ale caror origini i-au fascinat pe oamenii de stiinta de multe decenii, au ajuns in Orientul Mijlociu venind din sudul Europei in urma cu peste 3 000 de ani, potrivit unor noi teste ADN, informeaza

- In Singapore, au fost instalate acoperișuri verzi pe zece autobuze. Plantele au fost alese special pentru a rezista condițiilor de caldura. Instalația ar putea oferi beneficii economice și de mediu.

- O vizita de studiu la care au participat polițiști din cadrul a 6 state europene a avut loc ieri, 26 iunie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. La data de 26 iunie a.c., a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare o vizita de studiu la care au participat…

- Elisabeta Margareta Grosz, o profesoara de violoncel vanduta de Ceușescu cu 10.000 $, traiește in saracia din Venezuela. A absolvit Conservatorul Ciprian Porumbescu din București. Soțul ei a fugit din Romania, iar ca sa iși intregeasca familia, a platit regimului comunist 10.000 de dolari. Elisabeta…

- (P) Un studiu realizat de D&D Research la cererea Storia.ro in anul 2017 arata ca 67,3% dintre romani ar prefera un apartament, in timp ce 31,9% vor o casa. In plus, dupa buget, zona este cel mai important aspect pentru 47,8% dintre romanii care isi cauta o locuinta, iar dintre respondenti aproape…

- Opt companii olandeze au lansat, joi, parteneriatul olandez-roman "Urban Landscapes Romania: Dutch-Romanian Partnership for Greener Cities", cu scopul cresterii zonelor verzi din orasele romanesti. Cele opt companii olandeze au pus bazele unui consortiu care, bazat pe parteneriate public-private,…

- Foto: Ella Moroiu Firmele romanești nu se mai inghesuie sa depuna oferte pentru caștigarea proiectelor cu fonduri europene. O arata foarte clar licitațiile anulate din sistemul de achiziții publice, care s-au inmulțit in ultima perioada, in special in sfera proiectelor de restaurare a monumentelor istorice.…

