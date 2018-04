Stiri pe aceeasi tema

- De PASTE 2018, romanii vor avea patru zile libere: Vinerea Mare, Sambata Mare, prima zi de Paste – duminica si a doua zi de Paste – luni. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in vigoare luna martie…

- Cererile pentru vacante extraeuropene de Paste au crescut cu 40% fata de anul trecut, iar turistii romani au ales destinatii precum Maldive, Republica Dominicana, Cuba, Peru, China si Africa de Sud, arata un comunicat al Eturia, touroperator specializat pe vacante exotice. Un sejur de opt zile intr-o…

- Holera s-ar putea raspandi din nou in Yemen in cazul in care organizatiile umanitare nu vor beneficia de acces neconditionat pentru a preveni o noua epidemie, a avertizat duminica Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), citat de DPA, informeaza AGERPRES . Inainte…

- Vremea va ramane foarte rece pana in jurul datei de 23 martie, dupa care se va incalzi treptat, temperaturile ajungand la maxime de 13 grade Celsius, normale pentru aceasta perioada dupa 1 aprilie. Vremea se va menține frumoasa, cu temperaturi cuprinse intre 10-13 grade, in perioada Floriilor…

- Directia de Servicii Sociale (DSS) Brasov a derulat și in acest an campania de acordare a pachetului cu alimente „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Paste. Deși, inițial tichetele puteau fi solicitate pana la 31 martie, DSS anunța prelungirea perioadei de distribuire a pachetului cu alimente “Pentru…

- Delta Dunarii poate fi considerata, din acest an, una dintre destinatiile preferate de romani pentru petrecerea Pastelui, in perioada 6-9 aprilie fiind asteptati la hotelurile si pensiunile din aceasta zona peste 2.000 de turisti, de patru ori mai multi decat in anul trecut, potrivit unui studiu.…

- Turismul poate salva economia locala a Vaii Jiului. Mineritul se restrange, iar investitorii din turism susțin ca acest sector poate contribui la redresarea economiei locale. De ani de zile se vorbește de turism ca alternativa la minerit. In timp ce autoritațile locale sunt sceptice, investitorii…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, unicul producator local de petrol si gaze, spune ca grupul austriac are un buget de achizitii de 10 miliarde de euro pana in 2025. "Vom avea un buget de investitii anual de circa 2-2,5 miliarde de euro in perioada 2018-2025. Este…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 12 martie 2018, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu datele furnizate de Agenția Meteorologica a Japoniei, a fost instituita o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona vulcanului…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Preţurile locuinţelor…

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei. Preturile energiei au crescut in asteptarea celui de-al doilea val de…

- A fost bilanțul DNA. Marele show din anii trecuți, la care cine nu era invitat insemna ca nu exista, prilejuia cea mai spectaculoasa parada de VIP-uri. Sala gemea de uniforme și fireturi iar marea preoteasa a Sfintei Anticorupția primea cu modestie ofrandele credincioșilor STOP De data aceasta asistența…

- DECIZIE… Veste incredibil de buna pentru cei 30.000 de bugetari din judetul Vaslui. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, ieri, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. Asa…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati de la toate…

- POSTUL PASTELUI 2018, reguli pentru o alimentatie corecta Nu va infometati Renuntand la carne, organismul elimina mult mai usor toxinele din organism, insa, cu toate astea, trebuie sa aveti mare grija sa nu va infometati. In caz contrar, atunci cand revenit la programul alimentar…

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Postul Sfintelor Pasti incepe anul acesta pe 19 februarie. Acest post, fiind cel mai lung si cel mai aspru din posturile de durata intalnite in Biserica Ortodoxa, este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare. Tinand seama ca el aminteste si de postul celor 40 de zile tinute de Hristos inainte de inceperea…

- Peisajul spectaculos este urmarea fenomenului ”juhyo”, fenomen generat de furtunile puternice de iarna care au loc in Muntele Zao și viscolul siberian. Jurnaliștii de la CNN au publicat un fotoreportaj in care descriu atmosfera din stațiunea de schi aflata in Prefectura japoneza Yamagata.…

- Jucatorii de tenis Adrian Mannarino (Franta) si Sam Querry (SUA) s-au calificat in semifinalele turneului ATP de la New York, dotat cu premii totale de 668.460 dolari, dupa partidele disputate vineri seara. Mannarino, numarul 25 in ierarhia ATP, l-a invins in trei seturi pe spaniolul Adrian Menendez,…

- Romania se afla in grupul tarilor care, in perioada 1995 - 2017, au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale, alaturi de Belgia, Italia sau Japonia, pe fondul perspectivelor negative privind natalitatea, reiese dintr-un studiu publicat recent de…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Spectacol in nordul Japoniei, la Sapporo, unde a inceputul festivalul anual al zapezii. Sunt peste 200 de statui care pot fi admirate in trei locuri din oras. Turistii au venit ca de fiecare in numar mare sa admire exponatele si sa isi faca fotografii.

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Miercuri , 24 ianuarie 2018, incepand cu ora 9:00 se va da startul unui nou sezon turistic pe Valea Vaserului din Vișeu de Sus, județul Maramureș . Turiștii vor avea parte de multa distracție și voie buna : plimbare cu Mocanița, petrecerea timpului liber intr-un cadru natural ,de poveste, vor servi…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Ele sunt vedetele care au inceput anul 2018 pe taramuri indepartate, la soare, pe cele mai frumoase plaje din lume. Au ales sa iși ia un binemeritat concediu in prima luna din an pentru a calatori alaturi de familie sau de prieteni, așa ca acum se relaxeaza in costum de baie in niște locuri desprinse…

- Numarul turistilor internationali la nivel mondial a crescut cu 6% in 2017, iar pentru 2018 se estimeaza un avans de 3-4%, a anuntat Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizatiei Mondiala a Turismului (UNWTO) - Agentia Natiunilor Unite, care coordoneaza promovarea la nivel international a turismului,…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), conform unui raport al Comisiei Europene „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- In acest an, turiștii au descoperit un loc ideal pentru a-și petrece sarbatorile de iarna. Pe partiile din Munții Lotrului mii de turiști și-au petrecut sarbatorile, iar prețurile sunt la jumatate fața de Poiana Brașov, iar pentru amatorii sporturilor de iarna condițiile sunt bune, scrie Business Magazin.…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Dincolo de vacanțe, intalniri cu familia, bucate tradiționale de sarbatori și cadouri, sarbatorile de iarna inseamna și cateva reprize importante dedicate cumparaturilor. Supermarketurile, coșurile și carucioarele de cumparaturi sunt pline, iar casele reprezinta de cele mai multe ori adevarate teste…

- Romanii vor avea anul acesta 14 zile libere, decise prin lege, dintre care doar trei in weekend, la care s-ar putea adauga alte cateva pentru bugetari, prin decizii ale Executivului, daca va considera ca este cazul pentru a face o ”punte”, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea unor minivacante.Potrivit…