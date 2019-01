Turiștii români evită hotelurile. Ce preferințe au Rezidentii romani care fac turism in Romania prefera calatoriile de durata medie, de 1-3 innoptari, si cazarea la parinti, bunici, rude sau prieteni, conform raportului 'Cererea turistica a rezidentilor din Romania - perioada 1.01 - 30.09.2018', publicat de Institutul National de Statistica. Ca si in anii anteriori, se mentine constanta preferinta turistilor romani privind modalitatea de cazare in cadrul calatoriilor pentru vacante, 56,6% dintre acestia preferand sa stea la rude si la prieteni. Doar 21% dintre turistii romani au ales, in perioada ianuarie - septembrie 2018, cazarea in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

