Turistii romani au cheltuit in tara aproximativ 18 milioane de euro in minivacanta de Craciun

Peste 139.000 de turisti romani au cheltuit aproximativ 18 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), scrie agerpres.ro.

- Aproape 140.000 romani au plecat in vacanta de Craciun, profitand de zilele libere acordate de Guvern. Ei au dorit sa intrerupa rutina petrecand Sarbatorile intr-un loc pitoresc din tara.

- Romanii s-ar putea bucura de o noua minivacanța la finalul lunii ianuarie 2019, de Ziua Principatelor Unite. Data de 24 ianuarie este declarata zi libera de la Guvern. Aceasta pica intr-o zi de joi, iar acest fapt le-ar putea aduce bugetarilor un beneficiu, si anume, Guvernul ar putea lua decizia…

- Primaria Capitalei precizeaza, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca iluminatul din acest an pentru Craciun a costat peste 2 milioane de euro, bani care au ajuns la Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA. Initial, bugetul era de 6 milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane euro).

- In primele 9 luni ale anului, in medie, un turist strain a cheltuit 2367,7 lei in timpul sejurului in Romania, cu aproximativ 50 de euro mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Turismului. In total, turistii straini au cheltuit aproximativ…

- Peste un milion de romani ar putea primi un salariu mai mare chiar de Craciun. Ministrul Finantelor anunta ca salariul minim pe economie va creste de anul acesta. Si chiar mai mult decat era preconizat initial de Guvern.