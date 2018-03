Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania. Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul…

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014 - 2016, comparativ cu 2012 - 2014, iar ponderea firmelor inovatoare s-a redus 2,6%, potrivit Institutului National de Statistica.

- Pentru prima data in istoria orașului Oradea numarul turiștilor l-a depașit pe cel al locuitorilor. Este concluzia Institutului Național de Statistica. The post Sa vina turiștii… Cum ii intampina Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- Ciocolata in diversele ei forme este de nelipsit din cadourile romanilor, in aceasta perioada, fie ca vorbim de Ziua Indragostiților, Dragobete, 1 sau 8 martie. Pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a crescut semnificativ, astfel ca piața de profil va atinge in…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Crescatorii de vaci din Romania au livrat fabricilor de lactate 76.381 tone de lapte in 2017, cu 8% mai mult fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In 2016, fermierii au livrat 951.952 tone de lapte unitatiilor de procesare. Anul trecut, fabricile…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor...

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. De asemenea, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul…

- Peste 12 milioane de sosiri ale turistilor romani si straini au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in anul 2017, in crestere cu 10,4% fata de cele din anul 2016, in timp ce numarul innoptarilor a cunoscut un avans de 6,5% si a depasit 26,9 milioane, potrivit Institutului…

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Astazi, la sediul Institutului Național de Statistica, a fost prezentata Ancheta Structurala in Agricultura- 2016, eveniment la care a fost prezent și ministrul agriculturii Petre Daea. Datele statistice, arata, printre altele ca, fața de 2013 ( cand a mai fost facuta o ancheta structurala- n.r.) numarul…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 – decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, potrivit Institutului National de Statistica. La nivelul fiecarei gospodarii din Romania, ...

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3426 lei pe gospodarie si 1308 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2017, in medie,…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- Doua din trei gospodarii au un calculator acasa, iar circa 68% au internet, in crestere cu 3,6% puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). „Din totalul gospodariilor din Romania, apro...

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a fost de 3,42 milioane, mai mic cu 5,7% fata de cel inregistrat la Ancheta Structurala in Agricultura 2013, si respectiv cu 11,3% fata de Recensamantul General Agricol 2010, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica - INS.…