Turistii moldoveni incep sa ocoleasca Romania, din cauza infrastructurii proaste, si merg mai bine in Ucraina

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), informeaza AGERPRES…

- Turistii care au ales anul acesta zona Maramuresului pentru vacanta dintre ani nu au regretat nicio secunda. Acolo, „unde se agata harta-n cui”, vacanta a fost la preturi mult mai mici fata de cele practicate in aceasta perioada pe Valea Prahovei sau in Poiana Brasov, iar gazdele, primitoare ca intotdeauna,…

- In ajunul sarbatorilor de iarna, cotidianul ZIUA de Constanta a lansat sondajul de opinie cu intrebarea "Unde ati ales sa va petreceti sarbatorile de iarna ldquo;. La sondaj au participat 142 de persoane. Dintre acestea, 87 au ales sa ramana acasa de sarbatori, 10 in tara, iar 3 in strainatate. Cei…

- Peste 139.000 de turisti romani au cheltuit aproximativ 18 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), informeaza AGERPRES . “Un numar de peste 139.000 de romani si-au petrecut in acest an…

