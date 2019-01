"Conform directivei privind actiunile in despagubire, clientii afectati de o practica anticoncurentiala pot actiona in instanta pentru a cere despagubiri, folosindu-se de decizia Consiliului Concurentei", au spus oficialii autoritatii potrivit Agerpres.

Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, care transpune in legislatia romaneasca Directiva 2014/104/UE, "orice persoana care a suferit un prejudiciu…