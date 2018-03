Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care se aventureaza pe munte in ciuda avertismentelor salvamontistilor din judetul Hunedoara vor fi sanctionati. Prefectul spune ca a fost facut un regulament potrivit caruia turistii sunt liberi sa mearga unde vor, dar vor plati pentru aceasta libertate daca au nevoie de ajutor.

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza asupra pericolului iminent de avalansa care exista in masivele Retezat si Parang, de la altitudini mai mari de 1.500 de metri, in conditiile in care la munte a nins abundent, iar prognoza meteo arata ca ninsorile vor continua si in urmatoarele zile.…

Turistii care se aventureaza pe munte in ciuda avertismentelor salvamontistilor din judetul Hunedoara vor fi sanctionati. Prefectul spune ca a fost facut un regulament potrivit caruia turistii sunt liberi sa mearga unde vor, dar vor plati pentru aceasta libertate daca au nevoie de ajutor.

- Autoritatile americane au confirmat ca a avut loc un schimb de focuri intr-un liceu din acest stat. Institutia respectiva a fost inchisa. Incidentul s-a produs in localitatea Great Mills, la un liceu. Nu exista deocamdata nicio confirmare oficiala a unor eventuale victime, dar postul de televiziune…

- Printre acestea, demararea unui nou program de screening in domeniul bolilor cadriovasculare, procurarea medicamentelor de la orice farmacie din țara și servicii paraclinice la orice furnizor aflat in contract cu sistemul asigurarilor de sanatate. In cadrul unei dezbateri centrate pe problema bolilor…

- Veste soc in Romania. In urma cu cateva minute s-a aflat ca prezentatorul radio, dar si TV, Andrei Gheorghe a incetat din viata. Politia a oferit primele informatii oiciale despre decesul vedetei."Am fost sesizati la 112 la 10S15. ne-am deplasat la Pipera. S-a gasit o persoana de 50 de ani…

- Turiștii care vin in Romania nu pleaca niciodata fara a degusta un mic pahar din aceste preparate. Sunt bauturile spirtoase tradiționale romanești, dat fiind gustul lor unic, și sunt 100% naturale. Consumul moderat poate avea efecte benefice asupra sanatații umane și sa previna bolile cardiovasculare,…

- In urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arata diferit in interior, ci in plan internațional, in funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri - SUA, China și Rusia, spune Cozmin Gușa. Consultantul politic a prezentat și consecințele…

- Salvamontistii din judetul Mures au intervenit duminica dupa-amiaza pentru salvarea a 35 de turisti, printre care si 16 copii, blocati in Muntii Gurghiu. Ei nu au mai reusit sa coboare din cauza depunerii unui strat de gheata peste stratul de zapada. Salvamontistii i-au coborat pe turisti in siguranta…

- Pantelis Kapetanos (34 de ani), fost jucator la FCSB și CFR Cluj, anunța revenirea in Romania și e tranșant in ceea ce privește conflictul dintre CSA și Gigi Becali. "Vreau sa revin in Romania. Sincer, vreau. Am fost aproape de Iași in vara, dar am ramas cu familia. Copiii sunt la școala aici, e mai…

- In urmatoarele zile, in majoritatea masivelor montane temperaturile pot scadea pana la minus 20 de grade si se va depune un nou strat de zapada. Salvamontistii ii sfatuiesc pe amatorii de drumetii montane sa NU renunte la echipamentul de iarna si sa solicite informatii echipelor Salvamont privind nivelul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De…

- Theodora Golf Club, cel mai mare club de golf din Romania, anunta calendarul competitional pe 2018. Sezonul competitional va incepe la 28 aprilie, odata cu inaugurarea oficiala a terenului de golf si editia aniversara a Cupei Transavia: editia a X-a.

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brașov, in urma unei altercații cu un alt barbat. Agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict care a izbucnit in mod spontan, potrivit News.ro, care citeaza reprezentanții Poliției Brașov. „Evenimentul a fost semnalat prin 112 de…

- Autoritațile romane promit eliminarea dublului standard la alimente. Astfel, pana la sfarșitul anului 2018 se va intocmi o „lista neagra” a producatorilor care modifica reteta in functie de tara.

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Detinatorii de pasapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil, vor primi un SMS prin care vor fi informati ca le expira pasaportul, cu una pana la trei luni inainte. Incepand de miercuri, 7 martie, cu sprijinul Companiei Naționale Imprimeria Romana, va deveni funcțional…

- Vești bune pentru turiștii care urca in Straja. Sezonul de iarna se apropie de final, iar autoritațile locale au luat decizia de a nu-i mai taxa pe turiștii care vin cu mașinile la munte. O parte dintre aceștia vor fi exceptați de la plata parcarii. Este vorba de parcarea de la baza telegondolei,…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s-a incalzit si exista pericol de avalansa.

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- Republica Moldova este prezenta in perioada 22-25 februarie la Targul de Turism al Romaniei, unde reprezentanții acesteia ii invita pe vizitatori sa descopere frumusețile țarii vecine care de curand a fost aleasa de catre National Geographic, Lonely Planet și New York Post drept una din cele 10 destinații…

- Ministrul Justitiei, a declarat joi ca, in anul 2017, a fost a fost inregistrata o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania, in care Directia Nationala Anticoruptie a fost sanctionata de Curtea Constitutionala pentru comportament lipsit de loialitate.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul...

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Iarna revine in forta in Romania! In urmatoarele zile, vremea se schimba, iar precipitatiilor vor cuprinde treptat toata tara, initial pe arii relativ extinse in partea de vest, centru si nord, dar si in zonele de deal si de munte din rest. Frigul se instaleaza, iar maximele nu vor mai depasi 5 grade.

- Cu peste 5 000 de angajati in Romania si mai mult de 200 de magazine, retailerul german are planuri mari. Acesta isi continua expansiunea si investeste masiv in resurse umane. Lidl are o politica de salarizare in trepte, astfel ca in primii trei ani in companie, salariul creste in fiecare an.

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Salvamontistii anunta ca in ultima saptamana au avut peste trei sute de interventii, cifra considerata "ingrijorator de mare". "Avem peste 300 interventii numai in ultima saptamana, numar ingrijorator de mare, ce ne determina sa va sfatuim sa schiati responsabil, cu echipament corespunzator,…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- In timp ce autoritatile se pregatesc de marele cutremur, doar in teorie, realitatea e crunta. Cei care locuiesc in blocuri cu bulina inca asteapta consolidarea imobilelor. Un pericol iminent exista doar pe hartie.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in…

- Un hotel din Bosnia, locul unde au fost comise de catre trupele paramilitare sarbe crime oribile, se afla in centrul unei dispute dintre supraviețuitori și autoritațile care ar prefera sa uite ce s-a intamplat acolo. Recenziile pe site-ul TripAdvisor pentru hotelul Vilina Vlas sunt mixte. Doar un cuplu…

- Vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice si de sud. In nord-vestul, nordul si centrul tarii, iar in primele ore si in vest, innorarile vor persista si, pe arii restranse, vor cadea precipitatii slabe, predominant sub forma…

- Opt judete se afla din aceasta dimineata sub cod galben de vant si ninsori, avertizarea fiind valabila pana la ora 22.00. In alte 14 judete, a fost deja instituit, inca de duminica seara, de la ora 20:00, cod galben de ninsori abundente. In restul tarii, meteorologii au anuntat precipitatii moderate…

- Comisia Europeana a anuntat ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. Este vorba de state in care se depasesc limitele de emisii…

- Pompierii locali incearca in prezent sa stinga doua incendii izbucnite in apropierea zonei Wattamolla din parc, a indicat Serviciul de pompieri din New South Wales. Incendiile au distrus deja peste 600 de hectare din parc, in pofida eforturilor depuse in cursul noptii de peste 100 de pompieri.…

- A.M. Prahovenii care planuiesc o excursie la munte in aceste zile ar fi bine sa se informeze din timp in ceea ce privește starea vremii, situația partiilor și a instalațiilor pe cablu. Incepand de miercuri seara și pana ieri, 18 ianuarie, ora 20.00, pentru toata zona Carpaților de Curbura a fost valabil…

- Salvatorii montani care timp de patru zile la rand au cautat pe munte, prin zapada de cațiva metri, trupul tanarului Daniel Rusu, disparut intr-o avalanșa sambata trecuta, au sistat operațiunea marți dupa-amiaza și nu se vor intoarce pe munte zilele urmatoare. Asta pentru ca la altitudini mari se anunța…

- O moldoveanca de 45 de ani a murit dupa ce e a cazut de pe un munte. Tragedia s-a produs sâmbata, în comuna Ala, provincia Trento, în zona Refugiului Fraccaroli, scrie stirilocale.md Moldoveanca împreuna cu un prieten au mers sa alerge pe munte la o altitudine de…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu atrage atentia autoritatilor romane fata de o nou provocare la adresa integritatii si identitatii Romaniei din partea extremistilor maghiari din organizatia intitulata „Miscarea celor 64 de comitate”,...

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- Campionatul Mondial de handbal masculin din 2019 impotriva Italiei, scor 34-24. Naționala noastra a condus de la un capat la altul, iar la pauza scorul arata 18-13 pentru reprezentativa pregatita de Xavier Pascual. Lotul Romaniei pentru acest meci: Iancu, Popescu, Simicu, Rotaru, Grigoras, Racotea,…

- Anul agricol 2018 se anunta unul al recordurilor pentru mai multe culturi, astfel ca si exporturile cresc substantial. Autoritatile straine anunta insa ca Romania nu va fi competitiva pe pietele externe, din cauza infrastructurii rutiere. Vremea favorabila, subventiile generoase, managementul bun al…

- O operațiune de salvare se afla in derulare pe Varful Roman. In ciuda avertizarilor, 22 de turiști, printre care și noua copii, au fost blocați intr-o cabana din cauza zapezilor. Jandarmii și salvamontiștii intervin pentru salvarea a 22 de persoane, printre care și noua copii, blocate intr-o cabana…

- Oficial, 3,5 milioane de romani s-au stabilit in strainatate, dupa 1989. De ce? Pentru a putea munci pe bani – in Romania nu se poate… Vom prezenta mai jos un exemplu plastic despre ințelesul acestei sintagme, utilizate de 60 de ani in țara noastra: ”Nu se poate!” Sa vedem de ce pleaca romanii din Romania……

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Defazarea reprezentanților puterii de stanga care guverneaza Romania cu privire la mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim – dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște orașul legendar drept capitala statului evreu – arata mai evident decat oricand ca lumea domnilor Liviu…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…