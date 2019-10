Turiştii care merg la Cernobîl pot vizita reactorul 4. Cât timp pot sta în apropiere Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in mod oficial Cernobalul drept o atractie turistica inca din luna iunie, cu ocazia inaugurarii unui 'clopot' gigantic din beton construit pentru a izola locul accidentului de exterior. Insa acest oras fantoma din Ucraina devenise de mai mult timp o destinatie pentru turistii curajosi - parti din oras fiind accesibile de mai bine de 10 ani. Turismul, in floare dupa miniseria HBO , in floare dupa miniseria HBO In luna mai rezervarile pentru tururi turistice ale orasului au crescut cu 30% dupa lansarea seriei HBO cu acelasi nume, care trateaza circumstantele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii au de acum acces in camera de control a Reactorului 4 al centralei nucleare de la Cernobal, scena celui mai grav accident nuclear produs in istorie, insa curiosii nu pot intra decat purtand echipament de protectie si nu pot sta mai mult de 5 minute, transmite vineri Live Science. Presedintele…

- Turistii au de acum acces in camera de control a Reactorului 4 al centralei nucleare de la Cernobil, scena celui mai grav accident nuclear produs in istorie, insa curiosii nu pot intra decat purtand echipament...

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Un nou record turistic la Cernobil. 75.000 de turiști au vizitat zona de excludere a centralei nucleare, atrasi de legenda "orasului-fantoma Pripiat" Turismul in zona de excludere a centralei atomice ucrainene de la Cernobal, unde in urma cu 33 de ani a avut loc cea mai mare catastrofa nucleara…

- Aproximativ 20,000 de ucraineni, printre care soldați și rude, au participat sâmbata la o defilare neoficiala la Kiev, cu ocazia Zilei Independenței, dupa decizia controversata a noului președinte Volodimir Zelenski de a anula parada militara, scrie AFP.Fluturând drapele naționale…

- Andri Bohdan, șeful Administrației președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a trimis vineri o scrisoare in care iși prezinta demisia, la doua luni de la preluarea funcției, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul prezidențial, relateaza site-ul agenției Reuters."Președintele ucrainean…