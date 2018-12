Turistii au dat buluc in Poiana Brasov si au blocat drumul de acces in statiune

Circulatia rutiera se desfasoara cu mare dificultate spre Poiana Brasov, din cauza numarului mare de masini care urca in statiune, informeaza Biroul de presa al Primariei Brasov, care face apel la conducatorii auto sa-si parcheze masinile in parcarea multietajata din Poiana de Jos (Cabana Junilor).



"Avand in vedere numarul foarte mare de masini care urca spre Poiana Brasov (in urma monitorizarii efectuate de Politia Locala, raportul este o masina coboara, cinci urca), coroborat cu masinile deja parcate in Poiana, facem un apel la turisti sa isi parcheze autoturismele in parcarea multietajata…