Turiști străini, decedați după ce au practicat un sport extrem în Italia Un austriac si un german si-au pierdut viata in timp ce faceau ''canyoning'' in nordul Italiei, au anuntat sambata serviciile de salvare alpina si speologica din Lombardia, citate de AFP. Cei doi barbati, in varsta de 41 de ani, respectiv 48 de ani, faceau parte dintr-un grup format din sapte persoane, toate vorbitoare de limba germana, care se aflau in zona pentru a face ''canyoning''. Managerul unui hotel in care turistii erau cazati a fost cel care a alertat, vineri seara, serviciile de interventie, dupa ce grupul nu a revenit, a indicat aceeasi sursa. Cum au fost gasite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

