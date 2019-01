Stiri pe aceeasi tema

- Trei ordine de protectie provizorii pentru victime ale violentei domestice au fost emise de polițiștii din Alba in ultima saptamana. Trei barbati din Aiud, Sebes si din comuna Ighiu, care si-au agresat membrii familiei, au fost indepartati, temporar, din locuinte si nu au voie sa se apropie de victimele…

- Unul dintre copiii raniti in accidentul din Polovragi, judetul Gorj, in care au fost ranite sase persoane, este in stare grava, diagnosticat cu fractura de coloana. Fetita va fi dusa la un spital Bucuresti, cu un elicopter SMURD.

- Salvamontistii au intervenit, primele doua zile din noul an, in 71 de cazuri semnalate prin Dispeceratul National Salvamont, cele mai multe inregistrandu-se in Alba (15 apeluri), Predeal (14), Sinaia (8) si Busteni (6), dar si in majoritatea zonelor montane din tara. Pe partiile de la Arieșeni și Șureanu…

- Un barbat de 45 de ani din Sasciori, ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul vehiculului și a intrat pe contrasens, dupa care s-a rasturnat. In urma accidentului șoferul și un barbat au suferit leziuni ușoare. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie…

- Aflat deja in concediul de final de an la Sibiu, președintele Klaus Iohannis și-a dedicat ultima zi a anuui 2018 activitaților sportive. Președintele Romaniei fost fotografiat, pe 31 decembrie, pe partia de la Paltiniș, in apropiere de Sibiu. Imbracat in costumul lui de schi negru, cu fermoare portocalii,…

- Școala de schi și centrul de inchirieri „Pași Liberi”, in parteneriat cu Domeniul Schiabil Șureanu, anunța in mod oficial deschiderea sezonuui de schi din Munții Șureanu, pentru data de 14 decembrie 2018, vineri. Este vestea cea mare și buna, așteptata de mii de schiori și boarderi din toata țara. Sezonul…