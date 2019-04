Turiști răniți pe Acropole de un fulger Doi paznici si doi turisti aflati la situl arheologic au fost raniti usor de cioburi de sticla, a precizat serviciul de ambulanta. Nu sunt indicii ca Partenonul sau alte edificii istorice sa fi fost avariate, a precizat ministrul Culturii.



Grecia se confrunta, saptamana aceasta, cu ploi torentiale si furtuni cu descarcari electrice neobisnuite pentru acest anotimp, iar autoritatile au emis mai multe avertizari de vreme severa. Vezi și: Ancheta Catedrala Notre Dame: Nu dispunea de sprinklere anti-incendiu Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

