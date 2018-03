Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter s-a prabusit in zona Marii Bariere de Corali din Australia, in urma incidentului decedand doi turisti americani, iar alte trei persoane, inclusiv pilotul, au suferit rani usoare, au anuntat autoritatile australiene, potrivit site-ului postului France 24.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat...

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Cel putin patru morti si noua raniti, aseara, in urma prabusirii unui pod pietonal recent instalat in zona Universitatii Internationale din Florida, a declarat senatorul Bill Nelson din Florida, informeaza agentia Reuters,

- Un avion de tipul Bombardier Dash 8 Q400 s-a prabusit luni, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata cel putin 40 de persoane, au anuntat autoritatile locale. Avionul apartine companiei…

- Un avion de tipul Bombardier Dash s-a prabusit astazi, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata 40 de persoane si alte 23 au fost ranite.

- Un avion privat turc, cu 11 oameni la bord, s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Agențiile de știri asriran.com, care citeaza Organizației Aviației Civile, arata ca este vorba despre un avion privat care s-a prabușit la 370 de kilometri sud de Teheran. Avionul a…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si noua de persoane au murit, conform ultimului bilant oficial.

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata. Momentan, nu sunt clare circumstanțele in care au murit aceștia. Polițiștii de la Secția 17 au fost sesizați marți dimineața, la ora 7:00, ca doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata.…

- Startup-ul fintech Revolut, cu peste 15.000 de clienti in Romania, a trecut pe break-even pentru prima data, in luna decembrie a anului trecut, o reusita importanta pentru business-ul infiintat in 2015 de catre Nikolay Storonsky si Vlad Yatsenko, ce a atras investitii de 90 de milioane de dolari.…

- Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.Vehiculul a cazut intr-o prapastie adanca de zeci de metri, la kilometrul 780 al Autostrazii Panamericane, in zona Ocona (Camana, Arequipa).Cel putin 36 de persoane au murit in accident, conform bilantului…

- In 2014, Godwin a fost pentru prima data invitata la un concurs in strainatate, in SUA. Competitia a avut loc sub patronajul Nadiei Comaneci, chiar in orasul in care locuieste fosta mare gimnasta, Oklahoma. "Nadia nu trebuie sa vina si sa ne vorbeasca (n.r. - gimnastelor australiene), dar…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- 13 oameni au murit, sambata, dupa prabusirea elicopterului ministrului mexican de Interne, care se indrepta spre zona afectata de cutremurul puternic produs vineri, in sud-vestul Mexicului, scrie News.ro.

- Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale. 'Am recuperat la fata locului trupurile a 12 persoane:…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit duminica dupa-amiaza langa Moscova. Nu exista supravietuitori. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domod...

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in Rusia, dupa ce s-a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. A

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Un balon cu aer cald care avea la bord 16 de oameni s-a prabușit in Australia. Potrivit informațiilor preliminare, in urma incidentului, sapte oameni au fost raniti. Victimele au varste cuprinse intre 27 si 70 de ani. "Incidentul putea fi si mai grav.

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Simona Halep vine cu vesti triste, dupa ce a fost supusa azi unui nou control medical. Tenismena a sustinut o conferinta de presa in care a oferit detalii de ultima ora despre starea ei de sanatate.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce DIRECTIVA…

- Cand Roy Spencer, un baietel de 12 ani, a gasit in 1938, in Queensland, Australia, o piatra neagra, tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de...

- Boxa inteligenta HomePod de la Apple are acum o data de lansare, insa aceasta nu va fi disponibila in toate regiunile simultan. Momentan, aceasta va debuta pe 9 februarie in Statele Unite, Marea Britanie si Australia, urmand ca alte regiuni sa primeasca boxa in magazine in primavara acestui an. Desigur,…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”.

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Una din cele mai valoroase bijuterii din lume are o poveste impresionanta. Roy Spencer, un baiat de 12 ani din Queensland, Australia, gaseste in 1938 o piatra neagra care parea a fi un simplu cristal negru. Timp de mai bine de 9 ani, familia o foloseste in casa pentru a opri usile. Abia cand […]

- Un baietel de 12 ani a gasit in 1938 o piatra neagra pe care a folosit-o timp de 9 ani ca opritor pentru ușa din casa familiei sale. Roy Spencer din Queensland, Australia, se afla alaturi de tatal lui, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, cand a facut ceea ce parea o banala descoperire,…

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- 10 muncitori au murit in Columbia, dupa ce podul pe care lucrau s-a prabusit. Alti 7 lucratoriau fost internati in stare grava. Tragedia s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de capitala Bogota. "21 de oameni erau pe pod in momentul accidentului.

- Cel putin noua muncitori au murit si cinci au fost raniti dupa ce un pod în constructie s-a prabusit luni în centrul Columbiei, a afirmat un oficial al agentiei pentru interventie în caz de dezastre.

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Marea Beriera de Corali din Australia este afectata de un focar de stele de mare, adaugand inca o primejdie pe lista lunga de amenințari care pot compromite definitiv aceasta comoara naturala din Patrimoniul UNESCO, scrie digi24.ro.

- Un dezastru uriaș s-a produs în Egipt dupa ce un balon cu aer cald, plin cu turiști, s-a prabușit. O persoana a murit și alte 12 au fost ranite. Turiștii se îndreptau sa vada ruinele antice de la Luxor, din Egipt, când teribilul incident s-a produs. Un…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un accident grav a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay, Florida. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabusit. Pentru moment, cauza pentru care s-a intamplat tragedia este necunoscuta. A

- Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza a forțelor aeriene americane. Patru persoane au murit, in urma impactului. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar autoritațile au deschis o ancheta…