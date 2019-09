Turişti luaţi de ape: au fost găsite doar şase cadavre din şapte Operatiunile de cautare continua pentru a gasi eventualele victime luate de apa. Autoritatile keniene incearca sa contacteze rudele eventualelor victime pentru identificarea acestora, au precizat autoritatile kenyene.



Duminica, cinci turisti kenyeni si un turist strain a carui nationalitate nu a fost precizata si ghidul local care insotea grupul au fost luati de ape in timp ce mergeau pe jos spre Parcul d'Il Jorowa, din partea de sud a acestuia, impreuna cu un grup de 13 persoane in total. Doua dintre persoanele care au supravietuit viiturii au alertat personalul care ingrijeste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

