- Ghidul unui grup de ornitologi din Germania a fost agresat, ieri, de un barbat care se afla intr-o barca rapida, cu un pahar de sticla aruncat spre barca in care se aflau strainii.Victima, Daniel Petrescu, a povestit incidentul pe pagina sa de Facebook, anunțand și poliția. "Ieri,…

- Dobrogea a fost destinatie de top pentru romani in minivacanta de Pasti-1 Mai. Daca litoralul a fost vizitat de zeci de mii de turisti, nordul regiunii si Delta Dunarii au atras peste 11.000 turisti romani si straini.

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineata pe DN1, judetul Brasov. Un autoturism s a rasturnat intre localitatile Vladeni si Persani. La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare si autospeciala cu apa si spuma si o autospeciala de la SVSU Codlea.Accidentul…

- Cel putin 29 de turisti germani, 11 barbati si 18 femei, si-au pierdut viata miercuri intr-un accident rutier petrecut pe insula portugheza Madeira, informeaza agentiile de presa internationale. Accidentul a avut loc in localitatea de coasta Canico. Vehiculul la bordul caruia se aflau aproximativ 50…

- Doi turisti din Cehia au fost salvati de jandarmii si salvamontistii brasoveni dupa ce au pornit pe un traseu din masivul Bucegi, iar la un moment dat nu au mai putut continua deplasarea din cauza oboselii, a zapezii si a temperaturilor scazute, ei fiind echipati necorespunzator. Cand salvatorii au…

- Aproximativ 77% dintre romani si-au planificat o excursie de weekend in Romania in perioada martie - aprilie 2019, iar bugetul minim de persoana este de 500 lei pentru cazare, transport si mese, conform unui studiu realizat de o platforma de rezervari hoteliere, remis vineri AGERPRES. …

- In urma codului galben de vreme rea, s-a depus un nou strat de zapada in munții din vestul țarii. Salvamont Hunedoara informeaza ca, aseara, au fost nevoiți sa intervina in stațiunea montana Raușor, unde drumul DJ 686 a fost blocat din cauza zapezii prea mari. „In cursul serii trecute, salvamontiștii…