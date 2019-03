Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul „Molka” pare de NEOPRIT! : „Scandal de proporții! Mii de oameni filmați in timp ce fac amor in camere de hotel! Aproape 1.600 persoane care s-au cazat in ultimele luni in hoteluri din Coreea de Sud au aflat ca au fost filmate pe ascuns. Imaginile erau transmise, in direct, pe internet. Politia…

- Aproape 1600 de oameni au fost filmați cu camere spion in hoteluri din Coreea de Sud. Imaginile erau urmarite in direct pe internet, contra unui abonament lunar. Acest tip de camere reprezinta o problema in Coreea de Sud, unde au fost formate echipe speciale de politisti, pentru a le detecta. Camerele…

- Peste 1600 de clienți cazați la hoteluri din Coreea de Sud au fost filmați pe ascuns. Camerele spy erau instalate în prize electrice, suportul de la uscatorul de par și în receiver-ul digital. Polițiștii au reținut doi barbați în acest caz.

- Ana Baniciu a venit in platoul Unica.ro si a vorbit despre experienta ei la filmarile „Faci sau taci“, comedia romaneasca care se afla acum in cinematografele din Romania. Vezi interviul video cu artista! A fost vreun moment critic pe platourile de filmare de la „Faci sau taci“? Pot sa iți spun de…

- Acum o saptamana, Valeriu Munteanu a fost huiduit la Orhei , de un grup de oameni, in timp de imparțea pliante electorale. Doua zile in urma, Munteanu s-a intors la Orhei, de data aceasta insa oamenii l-au primit prietenos. Momentele au fost filmate de camera ascunsa a reporterului Jurnal TV.

- „Asia Express”, reality show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie de la ora 20.00, a fost o aventura nu doar pentru concurenti, ci si pentru prezentatori. Gina Pistol a avut un regim de armata, timp de doua luni cat au durat filmarile pentru show: trezit la 3-4 dimineata, stat in soare…

- Saizeci de turisti si angajati au reusit sa scape marti dimineata nevatamati din doua hoteluri montane din Austria lovite de o avalansa, potrivit dpa. Potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune austriac ORF, zapada a spart ferestrele si a patruns pe scarile hotelului situat in statiunea…