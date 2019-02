Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a fost lovita ieri de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimii 70 de ani. Stratul de zapada a depasit in multe locuri 40 de centimetri, potrivit digi24.ro.Traficul rutier s-a desfasruat cu greutate, in timp ce pietonii abia si-au facut loc printre troiene. Pe autostrazile din…

- Criminalistii sositi la fata locului au constatat ca barbatul mort avea sange in jurul gurii, iar dupa mai multe cercetari facute la fata locului, au transportat cadavrul la Instititul de Medicina Legala Iasi pentru necropsie. Rudele mortului, au spus politistilor ca barbatul a fost batut. „L-am gasit…

- Avionul Gulfstream G150, folosit la zborurile particulare, a ajuns pe aeroportul Kittila, din nordul Finlandei, venind dinspre Moscova, informeaza publicatia finlandeza Lapin Kansa. Aparatul de zbor se pregatea pentru o noua cursa din regiunea Laponia spre Rusia, in directia Ekaterinburg.…

- Ninge pe raza de responsabilitate a DRDP Timișoara, pe intreaga suprafața a județelor Hunedoara și Caraș-Severin și izolat in rest. La Dispeceratul Drumuri Județene Hunedoara, in aceasta dimineața a sosit o solicitare din partea Primariei Turdaș pentru deszapezirea drumurilor județene aflate…

- Ninsorile abundente si riscul de producere a avalanselor au ingreunat luni deplasarile in mai multe regiuni ale Austriei, tara in care unele localitati au ramas izolate, cinci persoane au decedat, iar alte doua sunt date disparute, relateaza AFP. Pana la 150 de centimetri de zapada s-au…

- Cel putin opt persoane au murit dupa izbucnirea unui incendiu intr-o mina de potasiu din Rusia, au relatat duminica media locale, informeaza agentia DPA preluata de Agerpres. Echipele de salvare au scos trupurile victimelor din zone separate ale minei Solikamsk, la vest de Muntii Ural, au indicat…

- Iarna se apropie, iar Duster, unul dintre cele mai laudate SUV-uri ale momentului, a fost supus unui test drive in Rusia, in conditii de zapada si gheata. Comercializat la rusi sub denumirea de Renault Duster, SUV-ul aflat la cea de-a doua generatie nu i-a impresionat deloc pe rusi…