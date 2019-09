Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti straini care au venit in Delta Dunarii pentru a pescui ilegal au fost dati pe mana politiei de catre doi localnici care i au prins in flagrant si au anuntat autoritatile, relateaza Romania TV. Imaginile cu cei doi turisti si cu aparatul cu curent electric cu care "pescuiau in zona Gorgova…

- Mașinile vin din țara vecina, Ungaria, iar unele dintre ele au chiar certificate de atestare „OT” – old timer. Caravana „Rolls Royce” pleaca vineri, 30 august, de la Budapesta, urmand traseul Bekescsaba, Gyula, iar sambata vor pleca de la Gyula catre Arad și Mako. Turneul se va incheia duminica, 1 septembrie,…

- Johnson, care nu s-a jenat niciodata sa joace rolul clovnului in cariera sa politica, a fost filmat glumind in fata camerelor si asezandu-si pentru scurt timp piciorul drept pe o masuta de cafea in Palatul Elysee, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron, dupa care le-a facut un semn cu mana fotografilor…

- In perioada 11-15 august, selectionera Irina Giurgiu a convocat jucatoarele nationalei U-17 pentru un stagiu de pregatire la Oradea. Stagiu se va incheia cu doua jocuri amicale cu Ungaria conform urmatorului program: 19 august, ora 18:00: Ungaria U-17 – Romania U-17 (in Gyula, Ungaria) 22 august, ora…

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga pe Szeged-Csanad Grosics Akademia, nou promovata in NB.2, a doua liga din Ungaria. A fost 0-0 dupa un meci de lupta peste granita. Timisorenii vor mai disputa doua jocuri amicale inainte de reluarea campionatului. ASU Poli a inceput mai bine jocul conform site-ului…

- O echipa a Clubului de Inot MASTERS Timișoara a obținut 3 locuri pe podium la campionatul național de vara in bazin descoperit desfașurat in Gyula, Ungaria. La competiție, desfașurata in perioada 28-30 iunie, in bazin olimpic (50 m.), au participat 361 de inotatori reprezentand 50 cluburi din 4 țari:…