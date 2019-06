Turişti din Mocăniţă, agresaţi verbal şi fizic. Ce a păţit vinovatul Potrivit lui Epureanu, barbatul, in varsta de 42 de ani, a comis mai multe infractiuni, cum ar fi distrugere sau punerea in pericol a circulatiei pe calea ferata si a tulburat grav ordinea publica prin faptele savarsite. Pe parcursul saptamanii trecute, politistii au completat probatoriul in acest caz, extinzand urmarirea penala si pentru blocarea cu intentie a caii ferate si punerea in pericol a circulatiei pe calea ferata ingusta. Totodata, au fost audiate si persoanele care au reclamat distrugerea si s-au continuat cercetarile privind tulburarea linistii publice. "In cursul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Un barbat din comuna suceveana Moldovița a terorizat, luni, turiștii aflați in mocanița Huțulca. El a aruncat cu pietre și a blocat tot cu calea ferata ingusta, dar a și taiat cauciucurile mai multor mașini cu care turiștii au ajuns in zona. Barbatul, in varsta de 42 de ani, s-a ascuns in ultimele zile…

