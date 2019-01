Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de persoane, care se aflau in 20 de masini, au ramas inzapezite, vineri, in zona sanatoriului Moroeni, din Dambovita, pe drumul care duce spre Padina, in Masivul Bucegi. Turistii au fost salvati dupa aproape opt ore.

- Jandarmii montani au intervenit, in ultimele 24 de ore, in ajutorul a unsprezece turiști – intre care trei copii – ramași blocați cu mașinile in zapada, in Munții Bucegi, informeaza hotnews.ro. Potrivit Jandarmeriei Dambovița, jandarmii montani de la Postul Zanoaga ...

- Zeci de turisti care sunt cazati in zona Pestera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung si la un metru, in urma viscolului din noaptea de marti spre miercuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accesul turistilor in zona Padina - Pestera, din Muntii Bucegi, este ingreunat din cauza stratului mare de zapada. Potrivit salvamontistilor, zapada a a atins aproape 25 de centimetri, iar inaintarea masinilor care nu au tractiune 4x4 este aproape imposibil.