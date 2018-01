Turişti blocaţi în Alpii elveţieni: situaţia ar putea reveni la normal în cursul zilei Cei 13.000 de turisti care sunt izolati de lume de doua zile in statiunea alpina elvetiana Zermatt din cauza caderilor abundente de zapada vor putea in curand sa ia trenul daca vor dori, au anuntat miercuri reprezentanti locali citati de AFP.



"Linia de cale ferata Zermatt - Tasch va fi redeschisa. Primul tren va pleca la ora 11:15. Linia de cale ferata Tasch - Visp (Viege) ramane inchisa", a anuntat pe site-ul sau statiunea aflata in cantonul Valais (sud-vest).



In cursul zilei de marti, unii dintre turisti au reusit sa paraseasca Zermatt pe calea aerului, noteaza sursa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

