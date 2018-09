Stiri pe aceeasi tema

- Patru turiști care se aflau, luni, pe traseul Jepii Mari din Munții Bucegi au fost ințepați de un roi de viespi, salvamontișii fiind chemați sa intervina, mai ales ca o femeie din grup este alergica, potrivit Mediafax. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, ca salvamontiștii…

- SPAIMA SI GROAZA…18 copii de la grupa mare a Gradinitei 5 Barlad, au fost atacati in Gradina Publica a municipiului Barlad, de viespi. Acestea aveau cuibul in pamant, iar cand copiii au ajuns in zona i-au atacat. Copiii si educatoarea s-au refugiat rapid in zona terenurilor de tenis a Gradinii Publice,…

- Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boroș, considera ca „nu este normal” ceea ce s-a intamplat in cazul celor 18 copii de gradinița, care au ajuns la spital dupa ce au fost atacați de un roi de viespi in Gradina Publica din oraș, insa crede ca este vorba de „roiuri bezmetice”. Cuibul de viespi a fost…

- Doua alpiniste care escaladau peretele Vaii Albe, din masivul Bucegi, au cerut ajutor salvamontistilor, dupa ce au intampinat probleme pe traseul de intoarcere din cauza intunericului si a cetii. ''In cursul noptii de sambata spre duminica, in jurul orelor 00,45, doua alpiniste anuntau prin…

- Doi turisti din Bucuresti care sambata seara au urcat pe munte au fost coborati de catre jandarmii montani, dupa ce s-au intalnit cu un urs pe un traseu din masivul Bucegi si au sunat la 112.

- Doi turisti francezi care s-au ratacit in masivul Piatra Craiului au fost coborati in siguranta la baza muntelui marti seara de catre o echipa formata din jandarmi montani si salvamontisti din Zarnesti.

- Doi turiști americani, care s-au ratacit pe traseul spre Crucea Caraiman, in Bușteni, au fost recuperați, in timpul nopții de marți spre miercuri, de jandarmii montani, potrivit Mediafax. Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis, miercuri dimineața, ca cei doi turiști de 22 și 24 de…

- In aceasta perioada a sezonului estival, cand foarte multi cetateni pleaca in concediu sau intr-un weekend de relaxare, ne asteptam la o afluenta mare de public catre zona montana, zonele cu verdeata din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber. Pentru a avea un concediu…