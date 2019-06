Turisti aflati intr-o statiune din Brasov, ajunsi pe mana medicilor. Ameteli si stari de voma

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane primesc ajutor medical, duminica, in zona stațiunii Cheile Gradiștei, din Brașov, unde se aflau in excursie, transmite Mediafax. Turiștii au intre 2 și 60 de ani. Potrivit ISU Brașov, doua echipaje SMURD și doua ambulanțe SAJ acorda ingrijiri medicale unui numar de 17 persoane, intre…

- In urma cu ceva vreme, timp de o luna, Mihai Morar impreuna cu soția și cele doua fiice - Mara și Cezara - au experimentat vacanța in rulota. Deși spune ca este cea mai frumoasa aventura de familie, Morar a ținut sa precizeze ca nu este genul de vacanța care sa se potriveasca oricui. Mihai Morar a mers…

- Vacanta unor tineri din Brasov s-a terminat aseara inainte sa inceapa. La cativa kilometri de casa, mașina cu care mergeau la mare a fost lovita in plin de un autoturism condus de un sofer incepator. Sapte oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Sute de mii de turiști sunt așteptați pe litoral in mini - vacanța de 1 Mai. Prețurile de cazare variaza in funcție de stațiuni și de dotarile unitaților hoteliere de la 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera in nordul stațiunii Mamaia.Citește și:…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, a declarat joi, intr-un comunicat de presa, ca, in acest an, s-a luat decizia neacordarii voucherelor de vacanta pentru angajatii din aparatul propriu si institutiile subordonate deoarece, pana in prezent, "a fost imposibila identificarea…

- Avand in vedere ca, incepand de luni, 22 aprilie a.c., școlarii și preșcolarii vor fi in vacanța, polițiștii ii indruma pe copii astfel: CAND EȘTI SINGUR ACASA: Ține ușa locuinței inchisa și nu permite accesul persoanelor necunoscute, chiar daca acestea pretind ca au fost trimise de parinții tai; Nu…

- București este singurul loc din țara unde anul trecut au fost peste 2 milioane de turiști, din care mai bine de 1 milion au fost straini, potrivit Hotnews. Dintre județe, doar Brașov și Constanța au trecut de 1 milion de ...

- O plimbare in natura, programata duminica de doi iubitori ai muntelui s- a transformat intr-o aventura cu final fericit. Aflați in zona Valea Cernatului, jud Buzau, au ales sa mearga pe un drum forestier care s- a dovedit impracticabil, mașina ramanand suspendata in noroi. In lipsa semnalului gsm, cei…